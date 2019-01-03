Между молотом и наковальней: этнолог Шамба рассказала о новой экспозиции Абхазского музея

О том, как в Государственном музее республики готовили экспозицию о праздновании Нового года в Абхазии, какие экспонаты там выставлены и что символизируют молот и наковальня, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В Абхазском Госмузее подготовили экспозицию, рассказывающую о традициях празднования абхазского Нового года, который отмечается по старому стилю в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник под названием Ажьырныхуа (праздник сотворения мира - прим.), связан с культом Ажьира (кузня – прим.). В духовной жизни абхазов Ажьира занимает особое место. В традиционной культуре абхазов кузня - это святилище, которое обладает магической силой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Народные обряды

Вероятнее всего это было связано с культом железа, существовавшим у предков современных абхазов. Кроме того, различные предметы для ведения хозяйства и охоты производились именно в кузне. Так или иначе, это место было особо почитаемо во все времена.

Экспозиция в Абхазском Госмузее, по словам старшего научного сотрудника отдела этнографии Инги Шамба, был составлен из экспонатов, собранных в течение ста лет и рассказывает о том, как абхазы в старину праздновали Новый год.

"Традиции празднования Нового года абхазы смогли сохранить. В экспозиции представлены различные предметы, которые связаны с Ажьырныхуа. В первую очередь, это изделия, которые использовали в быту, предметы, которые делал кузнец. Есть и предметы, которые связаны именно с празднованием Нового года – наковальня (Аԥсынгьери – прим.) – главный атрибут святыни, также есть молот (Ажьаҳәа – прим.), щипцы (арыҭәа – прим.)", – рассказала Шамба.

На особое значение Ажьира в жизни абхазов, по словам сотрудника Абхазского Госмузея, указывает и нартский эпос, в котором важную роль отводится кузнецу Айнару. Он был наделен огромной силой. У него к ноге была привязана наковальня, одна рука была молотом, другая щипцами. Айнар делал оружие братьям Нартам. Более подробно о нем мы узнаем при рождении Сасрыкуа. Именно Айнар сделал младенцу агара (колыбель – прим.).

Особое место

Несмотря на то, что в Абхазии уже давно распространено христианство и ислам, по словам Шамба, абхазы большое значение придавали традиционным верованиям.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа.

"Ажьира – маленькая святыня, которая исходит от Аныха (самая главная святыня абхазов – прим.). Поэтому особое значение придавалось месту этой святыни. Ажьира нельзя было ставить слишком близко к дому. Нельзя было его ставить и сзади дома. Абхазы тщательно выбирали это место. Ажьира должно было смотреть в сторону Восхода солнца", – пояснила она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ажьырныхуа.

Раньше у абхазов были специальные деревья, под которыми они молились: граб или дуб. Сейчас же некоторые кузню ставят под ольхой. Также многие делают навес на месте святыни. Если во время проведения обряда пойдет дождь или снег, его участники смогут спрятаться под навесом. В старину же навесы не делали. Считалось, что небо и есть крыша.

Возродить традицию

Абхазским Госмузеем была проделана огромная работа. Его сотрудники изучали историю каждого отдельно взятого экспоната, чтобы потом людям объяснять, для чего эти предметы нужны и какое они имеют значение.

Сегодня, как отметила Шамба, многих интересуют эти предметы, как подлинники, с помощью которых можно воссоздать некоторые утерянные традиции.

"Многие абхазы утеряли свои родовые Ажьира из-за войн: Великой Отечественной и Отечественной войны народа Абхазии. Но потомки этих людей помнят, что у них была Ажьира и пытаются вернуть святыню. Они приходят в музей, смотрят, какие атрибуты имеет Ажьира и потом уже идут к кузнецу и воссоздают свою святыню. Есть люди, которые восстановили свои родовые кузни", – добавила Инга Шамба.

© Sputnik Сария Кварацхелия Ажьырныхуа в селе Дурипш

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира. Это древний праздник, который имеет тысячелетнюю историю. Ученые пока еще не смогли точно определить, сколько ему лет, но, предположительно, более двух тысяч.