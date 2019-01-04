Дюжина премьер: самое ожидаемое кино 2019 года

О том, какие кинопремьеры с нетерпением ждут во всем мире в 2019 году и когда они выйдут на экраны, можете узнать в подборке от Sputnik Абхазия.

Мстители 4

Киновселенная Марвел расширилась до невиданных масштабов. 3 мая состоится премьера "Мстителей 4" - кульминация 22 взаимосвязанных фильмов от Марвел о супергероях, которые без устали отбивают атаки извне против человечества.

Капитан Марвел

После того, как злодей галактического масштаба Танос с помощью "перчатки бесконечности" истребил половину живых существ во всех мирах, участники отряда "мстителей", вернее, тех, кому удалось выжить в предыдущей части фильма, снова объединятся и будут биться за право жить бок о бок.

Поклонников киностудии Марвел в 2019 году ждет еще один подарок – премьера фильма "Капитан Марвел" в марте 2019 года. По сюжету, после столкновения с враждующими инопланетными расами, пилот военно-воздушных сил Кэрол Дэнверс обретает суперсилу и становится неуязвимой.

"Король Лев"

Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу. Поговаривают, что Дэневерс – самая сильная из всех супергероев киновселенной Марвел, но пока фильм не выйдет в прокат, утверждать так ли это, сложно.

В далеком 1994 году на экраны вышел мультфильм "Король Лев", который покорил сердца миллионов зрителей по всему миру.

Звездные войны: эпизод 9

Спустя 14 лет американский режиссер Джон Фавро решил вдохнуть вторую жизнь в историю обаятельного львенка Симба и его друзей, сняв киноверсию этой анимационной классики от "Диснея", премьера которой состоится в июле 2019 года.

"Звездные войны" продолжатся. Первый фильм "Звездные войны" режиссера и сценариста Джорджа Лукаса вышел 25 мая 1977 года и имел ошеломительный кассовый успех, что фактически спасло компанию 20th Century Fox от угрожавшего ей тогда банкротства.

Как приручить дракона 3: Скрытый мир

С тех пор на экраны вышло 11 эпизодов этого космического боевика, последний из которых – "Хан Соло: Звёздные войны: Истории" режиссера Рона Ховарда в 2018 году. Очередная премьера состоится 19 декабря 2019 года.

Мультфильм режиссера Дина Деблуа по мотивам одноименной серии книг британской детской писательницы Крессиды Коуэлл "Как приручить дракона" повествует о молодом викинге, который сумел изменить жизнь своих соплеменников раз и навсегда.

Человек-паук: Вдали от дома

Благодаря его доброте и любознательности, драконы – враги викингов, стали их лучшими друзьями. В третьей части этого мультфильма главные его персонажи столкнуться с новыми испытаниями и приключениями. Премьера в России намечена на 21 февраля 2019 года.

"Человек паук", пожалуй, один из самых "многосерийных" фильмов о супергероях от киностудии Марвел. С 2002 по 2017 годы на экраны вышло шесть фильмов о "паучке" с удивительными способностями.

© Фото: kinopoisk Стоп-кадр из фильма "Человек-паук 3: Враг в отражении"

На этот раз главного герою Питеру Паркеру придется согласиться помочь Нику Фьюри – директору организации Щ.И.Т. раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту. Удастся ли Паркеру победить чудовищ, узнаем в июле 2019 года.

Оно 2

Первая часть американского фильма ужасов "Оно" по одноименному роману Стивена Кинга, вышла в 2017 году. По сюжету этого кино семерых детей терроризирует неизвестное существо, черпающее силу из их страхов, ненависти и разочарования в образе клоуна.

Омен: "Перерождение"

Тогда им удалось одолеть обуздать демона, но спустя 27 лет их их спокойное существование неожиданно нарушает странный телефонный звонок, который заставляет старых друзей вновь собраться вместе. Премьера состоится в сентябре 2019 года.

Серия британских мистических триллеров о приходе и становлении антихриста – "Омен" вышел на экраны в 1976 году. Необычный в те времена жанр этой киноленты одних шокировал, а других ужаснул, но актуальности при этом она не потеряла.

Джокер

Это позволило авторам снять четыре эпизода, ремейк в 2006 году и даже сериал. Очередная премьера - Омен: "Перерождение" состоится в феврале 2018 года.

Американский боевик "Джокер" режиссера Тодда Филлипса, в главной роли которого играет Хоакин Феникс, выйдет в прокат в октябре 2019 года.

История игрушек 4

Если раньше Джокер был второстепенным персонажем в историях про Бэтмена, то сейчас вся лента посвящена только ему.

Знаменитый ковбой Вуди, космический рейнджер Базз Лайтер и другие друзья-игрушки перешли в руки девочки Бонни, когда их прежний хозяин стал взрослым. Их веселую команду ждут новые приключения в компании самой обыкновенной одноразовой вилки, которая против своей воли стала участницей детских игр.

Лига справедливости 2

Новая глава семейной анимационной франшизы от студии Pixar и режиссера Джоша Кули выйдет в прокат в июне 2019 года.

"Лига справедливости" –ответ Warner и DC на сверхуспешных "Мстителей" от Marvel. В ней объединяют пять супергероев – Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Киборг и Аквамен. Новые приключения супергероев будут придерживаться прежней концепции и будут сняты в жанре экшн боевика. Сюжет фильма будет основываться на внутренних взаимоотношениях персонажей.

Кладбище домашних животных

Команда героев должна победить любую угрозу, но между ними возникают конфликтные ситуации и разногласия. Им потребуется побороть своих внутренних демонов и собраться для спасения населения планеты.

Фильм основан на романе Стивена Кинга о семье, переехавшей в небольшой городок семье Луиса Крида. Как выясняется, расположен их новый дом по соседству с мрачным кладбищем домашних животных.

Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий. Премьера киноленты состоится в апреле 2019 года.