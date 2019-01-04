Хамсовая путина началась у берегов Абхазии, уже выловлено 1200 тонн рыбы

СУХУМ, 4 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. С начала осенне-зимней путины 2018-2019 годов у берегов Абхазии выловлено 1200 тонн хамсы, сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

© Sputnik / Роберт Джопуа Без хамсы виноватые: из-за кого в Абхазии может исчезнуть рыба

Он также добавил, что согласно решению Кабинета Министров Абхазии, общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тысяч тонн.

Скопление кораблей в Сухумской бухте связано с началом зимней путины, которая определена постановлением Кабмина, сообщил эколог.

"В прошлом году на этот период была квота в 20 тысяч тонн. Если кому-то небезразлично состояние биоресурсов, то они ни в коей мере не пострадали, и потому эти институты (Институт экологии и Азово-черноморское рыбное хозяйство – ред.) дали квоту на 7 тысяч тонн больше, чем в прошлом году", - заметил Читанава.

В Абхазии существует семь предприятий по переработке рыбы, каждое из которых может вылавливать хамсу с помощью двух кораблей.

"Плюс к ним есть транспортники, которые перевозят пойманную рыбу. Нормы, предписанные Кабинетом Министров, ни в коей мере не превышены, они находятся в пределах допустимого", - говорит председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы.

© Sputnik Роберт Джопуа Турецкий промысел хамсы: у России и Абхазии нет единой точки зрения

Кроме того, прежде чем выйти на промысел, корабли проверяются экологами на предмет наличия запрещенного орудия лова. Те корабли, которые промышляют в Сухумской бухте оснащены исключительно кошельковым неводом для ловли хамсы, говорит эколог.

Директор Института экологии Абхазии Роман Дбар сообщил, что корабли, которые занимаются промыслом рыбы у берегов республики соблюдают необходимые условия относительно отдаленности от берега во время путины. Согласно правилам, рыболовецкие корабли должны находиться на расстоянии не менее 500 метров от берега во время вылова рыбы.

"Линия в 500 метров приблизительно соответствует глубине 25 метров, которая является наиболее чувствительной и плодородной в прибрежных водах. Для того чтобы не производить нарушений, в этой части акватории каждый год утверждается линия, которая обеспечивает безопасность прибрежных участков", - отметил Дбар.

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов согласно постановлению Кабинета Министров была открыта с 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина рыбы продлится до 31 марта 2019 года.