Звонкие дать имена: как в Абхазии называли детей в 2018 году

О том, какие имена для новорожденных чаще всего выбирали родители в 2018 году в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Мода есть на все: на одежду, автомобили, женскую красоту и, конечно, на имена.

В Сухуме в первой половине 2018 года среди девочек было популярно старинное имя Санэль, значение которого по сей день остается загадкой – древние корни и источники на сегодняшний день безвозвратно утеряны. Но, как обычно бывает, мода стремительно изменилась. Во второй половине года Санэль сбросили с парохода современности, и родители стали искать новые имена. Впрочем, долго ломать голову не пришлось. В ход пошла Амели. Мотивы выбора этого имени остаются загадкой. Возможно, кто-то пересмотрел французский кинематограф. Но мы-то знаем, "что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом".

Среди мальчиков было больше выбора. Родители не стали зацикливаться на чем-то одном. По словам инспектора Сухумского ЗАГСа Наалы Шадания, в минувшем году были популярны имена Анисим, Мирон, Марк и Богдан.

Абхазскими именами же в Сухуме называют нечасто. Лишь изредка можно встретить Нарта. Наверное, это особые почитатели абхазского эпоса.

По словам Шадания, бывает и так, что родители приходят со сложно произносимыми именами. Тогда работники ЗАГСа советуют передумать и выбрать незамудренные абхазские. Кто-то соглашается, кто-то же настаивает на своем.

Традиционные и не очень

Моду на абхазские имена сохраняют в Ткуарчале. В 2018 году лидерами стали Астан, Данат и Азамат.

Руководитель Ткуарчалского ЗАГСа с сожалением констатировала, что среди девочек не были популярны абхазские имена. Лишь одну назвали Хиблой, что в переводе означает "златоглазая".

Мамы и папы девочек пока больше склоняются к иностранным именам. Самые популярные из них – Самира, Санэль, Диана и Анна.

Выбор имени Анна родительница Кристина из Ткуарчала объясняет детским фильмом "Холодное сердце". Первенца она назвала Эльзой. Когда в доме появилась вторая девочка, выбор пал на Анну.

"Моя старшая дочь очень любит этот мультфильм. Когда появилась вторая девочка, подумала, почему бы не назвать Анной. Мультик такой добрый, про сестер", – объяснила свой выбор Кристина.

Из редких имен в Ткуарчалском ЗАГСе отметили Фому и Аарона. А вот необычными девичьими именами в Ткуарчале в 2018 году не удивили.

Гудаута переняла эстафету на абхазские имена у Ткуарчала. В 2018 году здесь также больше склонялись к абхазским именам Леон и Кемал. По словам руководителя ЗАГСа Саиды Таркил, было и много Несторов. Хоть это не совсем абхазское имя, но родители своих малышей так называли в честь вождя абхазской революции Нестора Лакоба.

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"В основном выбирали абхазские имена. Очень приятно, что наши граждане начали называть детей такими абхазскими именами. Среди девочек наиболее распространены имена Николь, Санэль и Сария", - заметила руководитель ЗАГСа Саида Таркил.

В Новом Афоне по сравнению с прошлым годом почти ничего не поменялось. Для девочек выбирали в основном имена Мира и София. А для мальчиков – Даниэль, Георгий и латинское имя Теодор.

Непреходящая мода

В Гагре в 2018 году мальчиков в основном стали называть Натан. Сложно сказать, чем руководствовались родители. Но можно предположить, что они фанаты казахского певца. А вот среди девочек уже несколько лет подряд имя Мария затмило все остальные варианты.

В Пицунде же самые популярные имена для мальчиков – Амир и Давид. Среди девочек – Анна и София.

Из необычных в ЗАГСе отметили Луну, Доминику, а также Омара и Армана.

"По сравнению с прошлым годом выбор имен родителями особо не изменился. Выбирают почти то же самое. В прошлом году у нас самым необычным именем было имя Барбара", – рассказала заведующая ЗАГСа Кристина Хагуш.

Восточные "европейцы" и экзотика

В Гулрыпшском районе необычных или редких имен в 2018 году не было. Все еще в тренде европейские имена Николь, Блайна, Лилит, Мелиса.

В Очамчыре в 2018 было много одинаковых имен. Как отметили в ЗАГСе, самые частые имена - Дамир и Саломея.

"Семь девочек назвали Саломеей и семь мальчиков - Дамиром. Часто выбирали также имена София и Амина для девочек и Нарт и Данат - для мальчиков. Особо редких имен нет. Удивило лишь имя Асмат, которым назвали мальчика", - добавила руководитель ЗАГС Лали Бжания.

Гал в 2018 году был экзотическим на имена. Девочек в основном называли Габриелой и Саломеей, а мальчиков – Никой и Георгием.

"Очень много девочек стало с экзотическим именем Габриела", - констатировала руководитель Галского ЗАГСа Нино Ашуба.

Абхазские имена в районе не так популярны. Но, если называют традиционными, то выбор чаще всего падает на Астанду.