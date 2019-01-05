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Зимний путь на Рицу

Введены ограничения на въезд автомобилей в Рицинский парк

© Sputnik Лана Авидзба
В Абхазии
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В горах и предгорьях Абхазии на протяжении нескольких дней продолжаются снегопады.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Автомобилям, не оснащенным зимней резиной, ограничили въезд на территорию Рицинского Реликтового Национального парка с субботы 5 января, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения на направлении Рицинского реликтового парка с 5 января 2019 года вводится ограничение въезда для всех видов транспорта, не оборудованного зимней резиной", - информация об этом появилась на официальном сайте МВД Абхазии в субботу 5 января.

Рицинский реликтовый национальный парк с 30-х годов и до конца ХХ века был заповедником. Парк занимает 390 квадратных километров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа.

Озеро Рица расположено на высоте 950 метров над уровнем моря, его площадь — 1,49 квадратных километра, максимальная глубина – 101 метр.

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Теги:
Рицинский Реликтовый Национальный Парк (РРНП), МВД Абхазии


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