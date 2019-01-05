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Большая часть Гагрского района обесточена из-за электроаварии

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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142102

Подача электроэнергии в большей части Гагрского района была прекращена в связи с аварией на ПС "Бзыбь-220" примерно в 16:50, в субботу 5 января.

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. На подстанции "Бзыбь-220" примерно в 16:50 сработала дифференциально-фазовая защита (применяется на линиях электропередачи напряжением 110 кВт и выше - ред), вследствие чего был отключен трансформатор мощностью 63 МВт, сообщила пресс-служба РУП "Черноморэнерго".

"Без подачи электроэнергии осталась значительная часть Гагрского района. Причины выясняются нашими специалистами. На подстанцию также выехали аварийные бригады", - сказано в сообщении пресс-службы.

О дальнейшем развитии ситуации на подстанции будет сообщаться дополнительно.

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Теги:
Черноморэнерго


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