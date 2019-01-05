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Архивное фото уголовного дела

Возбуждено дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в центре Сухума

© flickr.com /
В Абхазии
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Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено в отношении жителя Сухума за стрельбу в центре города.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. В отношении жителя Сухума, который в среду 2 января устроил стрельбу из автомата в центре столицы, возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.

"Гражданин был задержан поздно вечером 2 января при злостном нарушении общественного порядка сотрудниками управления внутренних дел по городу Сухум. В центре столицы на пересечении улицы Лакоба и проспекта Леона мужчина, выйдя из автомобиля, производил выстрелы из имеющегося автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина отбывает 15 суток административного ареста.



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