Возбуждено дело в отношении мужчины, устроившего стрельбу в центре Сухума

Уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено в отношении жителя Сухума за стрельбу в центре города.

СУХУМ, 5 янв — Sputnik. В отношении жителя Сухума, который в среду 2 января устроил стрельбу из автомата в центре столицы, возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия, сообщается на официальной странице МВД Абхазии в Facebook.

"Гражданин был задержан поздно вечером 2 января при злостном нарушении общественного порядка сотрудниками управления внутренних дел по городу Сухум. В центре столицы на пересечении улицы Лакоба и проспекта Леона мужчина, выйдя из автомобиля, производил выстрелы из имеющегося автоматического оружия", - говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина отбывает 15 суток административного ареста.