Рождество по старинке: как в Лыхненском храме прошло праздничное богослужение

О том, как праздничное богослужение прошло в Лыхненском храме Успения Богородицы читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Лыхненский храм Успения Богородицы. Рождественский сочельник. Через полчаса должна начаться праздничная служба. Мрак, как говорится, поглощает дым и чад, с небес не вальсы и не марши. Похоже, это - плановое отключение электричества из-за аварии на подстанции "Бзыбь", о котором еще утром предупреждало "Черноморэнерго". Прихожане, стоящие у входа в обитель, сразу же тянутся к смартфонам, включают фонарики и озираются вокруг.

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"Похоже это надолго", – по-христиански смиренно вздыхает одна из прихожанок.

Но неудобство отключение электричества доставило лишь до порога храма. Внутри же обители мерцал свет. Конечно, от лампад и свечей.

"Кажется, от свечей больше света, чем от электричества", – точно и довольно заметила работник свечного ящика.

За полчаса до службы в храме людей было на пальцах пересчитать. От лампадного света, от того, что было не многолюдно, от предвкушения праздника создавалась атмосфера особенного уюта.

"Я впервые пришла в храм на Рождественскую службу, до этого ходила на богослужение только на Пасху и Успение Богородицы. Здесь так по-домашнему уютно. Рождественская елка, мало людей. Наверное, многие не знают, что в Лыхненском храме сегодня проходит служба, потому что в обычные дни здесь нет настоятеля. Хочется верить, что эта проблема тоже вскоре будет решена и в храме по таким большим праздникам будет больше прихожан", – призналась прихожанка Сара.

До начала службы в храм пришли в основном те, кто держал Рождественский пост, а потом по канону должен был причаститься. На причастие священнослужитель, отец Александр из Нижегородской области, начал принимать еще с утра 6 января.

В древнем храме по старинке

На богослужение священнослужитель из Нижегородска отец Александр в Лыхненский храм был приглашен главой Абхазской Православной Церкви, иереем Виссарионом (Аплиа).

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"Отец Виссарион благословил меня на службу. Я безмерно счастлив, что в этом храме, который даже в советское время не закрывался и не прекращалась служба, я сегодня провожу праздничное богослужение", – признался отец Александр.

Богослужение в старинном храме российский священнослужитель решил провести по старинке: не до утра, как это сейчас делают во многих храмах, а шесть часов.

"Здесь же все по старинке. Даже света нет, – с улыбкой отметил священнослужитель. – Мы все с вами празднуем Рождество Христова. Это нам дан образец, что действительно родился спаситель мира - Христос наш. И уже это стало традицией собираться дома в кругу близких и родственников".

До службы оставалось еще 15 минут. Но и это время священнослужитель решил не терять зря. Он объявил среди прихожан, что до 23:00 принимает на причастие.

Постепенно храм стали заполнять все больше прихожан. Богослужение, которое началось в 23:00, завершилось в пять утра.

Великий праздник

Рождество Христово отмечается в православных храмах Абхазии 7 января. Верующие на протяжении сорока дней перед праздником соблюдают пост. В ночь с 6 на 7 января в храмах Абхазии проходит Божественная литургия.

© Sputnik Томас Тхайцук Рождественский сочельник отмечают православные христиане: символы и традиции

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем, чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Божественная литургия праздника Рождества Христова в Лыхненском храме Успения Богородицы

Весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

В это время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли дары Востока: золото, ладан и смирну.