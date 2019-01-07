Минздрав: в Абхазии нет вспышки свиного гриппа

Случаев свиного гриппа в Абхазии не зарегистрировано, ситуация штатная и находится на контроле Минздрава, заявили в профильном ведомстве.

СУХУМ, 7 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. В Абхазии не было зафиксировано вспышки распространения свиного гриппа, сообщил Sputnik пресс-секретарь Минздрава Абхазии Рустам Зантария.

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"Ситуация штатная, никаких случаев свиного гриппа не выявлено. Вакцинация прошла не так давно, но, если будут какие-то признаки проявления гриппа, будут приняты еще более жесткие меры. На данный момент такой необходимости нет", - добавил Зантария.

Специалисты призывают всех сделать вакцинации от гриппа и соблюдать меры гигиены.

Как сообщает РИА Новости, в соседней с Абхазией Грузии от последствий свиного гриппа скончалось девять человек. Всего к 7 января там выявлены 162 лабораторно подтвержденных случая заболевания вирусом гриппа. Из них 158 - случаи заболевания H1N1(свиной грипп), остальные четыре - это H3N2 (вирус гриппа А).