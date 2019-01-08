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Линии электропередачи

Электроснабжение в Гагрском и Гудаутском районах полностью восстановлено

© Sputnik / Artem Kreminsky
В Абхазии
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Последствия аварии на ПС "Бзыбь-220", случившейся в субботу 5 января, полностью ликвидированы.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Последствия аварии на подстанции "Бзыбь-220" были ликвидированы во вторник 8 января, электроснабжение Гагрского и части Гудаутского районов полностью восстановлено. 

"На ликвидацию аварии были брошены все силы РУП "Черноморэнерго". Работы продолжались трое суток", - говорится в сообщении "Черноморэнерго" в Facebook.

Работы должны были проводится при определенных погодных условиях, - добавили в компании.
"Монтаж трансформаторного ввода будет производиться при условии отсутствия осадков. Так как попадание влаги внутрь небезопасно для оборудования, и гарантированно приведет к его поломке и к более масштабным последствиям", - говорится в сообщении.
Подача электроэнергии в этой части страны была прекращена в субботу 5 января в связи с понижением мощности со 126 МВт до 63 МВт и последующим выводом оборудования из строя. С 6 января подача электроэнергии в Гагрском и части гудаутского районов была восстановлена пока по графику.

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Теги:
электроснабжение, Гудаутский район, Гагрский район


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