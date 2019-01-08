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Расфасованное в свертки наркотическое вещество метадон

"Закладчика" наркотиков задержали в Сухуме

© Фото: Facebook/Милиция Абхазии
В Абхазии
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Житель Сухума 1988 года рождения был задержан в результате разработки и проведения оперативных мероприятий по подозрению в распространении наркотических веществ.

СУХУМ, 8 янв – Sputnik. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Абхазии задержали жителя Сухума, у которого было изъято наркотическое вещество "метадон", сообщает МВД Абхазии на своей странице в Facebook.

Житель Сухума 1988 года рождения был задержан по улице Джонуа в результате разработки и проведения оперативных мероприятий по подозрению в распространении наркотических веществ.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий, сотрудники милиции изъяли расфасованное в свертки наркотическое вещество "метадон" из мест, где задержанный ранее сделал так называемые "тайные закладки" в Синопе и Келасуре.

Общее количество изъятого вещества составило около 5 грамм "метадона", что установлено в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии.

"Сам задержанный пребывал в состоянии наркотического опьянения аналогичным веществом", - говорится в сообщении.

Материал по данному факту направлен в следственный отдел УВД по городу Сухум для принятия процессуального решения. 

Теги:
наркотики, Сухум


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