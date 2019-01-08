"Печать" жизни: история полиграфиста Романа Аргун

О том, какой вклад он внес в становление и развитие печатного дела в республике, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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Один из первых

Роману Аргун суждено было стать одним из первых полиграфистов Абхазии. Образование он получил в Украинском полиграфическом институте. После учебы Роман Аргун вернулся в республику в 1972 году и стал работать инженером-технологом Сухумской типографии.

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Вскоре он становится главным инженером предприятия, а в 1983 году генеральным директором полиграфического производственного объединения Абхазской АССР. С тех самых пор он и руководил главным полиграфическим предприятием Абхазии (после Отечественной войны народа Абхазии полиграфическое производственное объединение было переименовано в "Дом печати" – ред.).

Говоря о проблемах, которые испытывает "Дом печати" в одном из своих интервью Роман Аргун отмечал, что во время войны грузинские оккупанты уничтожили технику на предприятии, а после боевых действий сотрудники пришли работать в раскуроченное здание без окон и дверей.

С течением времени ситуация немного улучшилась, однако "Дому печати" до сих пор необходим ремонт. Крыша прохудилась и протекает, рассказывал руководитель.

"У нас громадное здание. Большой производственный комплекс. Два этажа пустуют, потому что техники нет, нечего ставить. Техника стоит на втором и третьем. А крыша настолько худая, что протечки с четвертого этажа до первого доходят уже", - говорил гендиректор.

В современный период своей истории, "Дом печати" выпускает до ста наименований продукции, в довоенные времена было до 300 наименований, объемом до двух с половиной тысяч печатных листов. Сейчас в три раза меньше. Минимум 500 экземпляров одно наименование.

Воспоминание о руководителе

Клавдия Анфимова работала под началом Романа Аргун с 1972 года. По ее собственному признанию ей тяжело говорить о своем руководителе в прошедшем времени. Она подчеркнула, что Аргун был профессионалом в своем деле.

"Для меня, как и для всех работников "Дома печати" потеря нашего руководителя – большое горе. Мы всегда чувствовали его внимание не только по работе, он не оставлял человека в беде", - рассказала она.

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Коллектив "Дома печати" всегда был многонациональным, и благодаря руководителю все работали очень дружно, добавила Анфимова.

"Никогда не было распрей, предпочтений, любимчиков. Если появлялись какие-то недопонимания, он всегда старался разобраться и решать вопросы по справедливости", - рассказала работник.

До войны взаимодействие полиграфического производственного объединения с районными типографиями была очень хорошо отлажена, поделилась воспоминаниями Клавдия Анфимова.

"Было просто счастьем выходить на работу и вдруг случилась война. После войны Роман Аргун объездил всех сотрудников, которые были под оккупацией, он уделял нам внимание, интересовался как мы поживаем. Буквально через несколько дней мы уже работали", - отметила она.

Не смотря на непростые послевоенные условия, Роман Аргун прилагал массу усилий для того, чтобы издательство работало.

"В войне предприятие понесло очень большие убытки, но Роман Аргун доставал технику, бумагу не смотря на то что была блокада. Хотя трудностей было много мы работали, издавали газеты, журналы", - сказала Клавдия Анфимова.

По ее словам, трудно себе представить, что придя на работу, она больше не увидит руководителя, который был не только шефом по работе, но прежде всего хорошим товарищем и человеком, который готов был всегда прийти на помощь.

Профессионал, патриот и скромный человек

Большой утратой для культуры Абхазии назвал кончину Романа Аргун, поэт, советник президента Владимир Зантария. Он напомнил, что Роман Аргун был профессионалом, на отлично окончил Львовский полиграфический институт.

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"С Романом Джигрицовичем легко было работать, он тонко вникал в суть проблемы. Был коммуникабельным человеком. Он постоянно контактировал с писателями, учеными, чьи работы выходили в полиграфическом объединении. Бывали случаи, когда наши большие ученые Георгий Дзидзария, Шалва Инал-ипа и другие историки хотели быстрее выпустить какую-то работу, если даже в плане не было, Роман Аргун старался ускорить выход книг, так как понимал, что проблемы актуальные", - сказал Зантария.

Аргун был участником национально-освободительного движения. Один из тех, кто подписал политическое письмо руководству СССР, известное абхазское письмо 130 представителей интеллигенции.

"Он, как и остальные авторы подвергался политическим преследованиям в те времена. Роман Аргун был человеком скромным, я не помню, чтобы он афишировал, рассказывал о своей роли в этих процессах. Он никогда не был в стороне от судьбоносных политических процессов, всегда переживал за все, что связано с проблемами Абхазии, - подчеркнул Владимир Зантария.

В связи с кончиной Романа Аргун, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба выразил соболезнования родным и близким. Глава правительства отметил, что Роман Аргун внес неоценимый вклад в развитие и становление "Дома печати" в тяжелые послевоенные годы.

"Будучи удивительным человеком и редким профессионалом, он относился с большой ответственностью к работе и отличался бережным отношением к каждому сотруднику", - говорится в частности в тексте соболезнования.

Генеральный директор Государственного полиграфического предприятия "Дом печати" Роман Аргун скончался на 72-м году жизни в понедельник 7 января.