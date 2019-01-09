Договор дороже денег: как государство хочет вернуть приватизированные объекты

О том, сколько объектов госимущества Абхазии перешли в частные руки, почему у многих собственников не получается ввести в эксплуатацию выкупленное имущество, и как государство собирается решать проблему, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Купить мало, надо строить

В 2003 году в Абхазии начался процесс приватизации госимущества. С тех пор в частные руки перешли свыше 200 объектов из республиканской собственности. Если перевести в деньги, то получится один миллиард 50 миллионов рублей.

В 2017 году в силу вступил Закон "О приватизации", который определяет, куда зачисляются эти средства.

В республиканский бюджет В местный бюджет В специальный внебюджетный фонд приватизации Республики Абхазия Приватизация республиканской собственности 50% - 50% Приватизация муниципальной собственности - 50% 50%

Большая часть приватизированного имущества – это объекты торговли и бытового обслуживания, разрушенные помещения и здания. Многие из них уже восстановлены и работают. Но есть и проблемные. Собственники покупают объекты, но восстанавливать их не всегда могут. Причину все озвучивают одну – денег нет.

Самые крупные приватизированные здания, которые простаивают, – гостиница "Абхазия" в Сухуме, база отдыха "Донской табак", "Дом творчества Кинематографистов", торговый центр "Жоэквара", курортно-оздоровительный центр "Гребешок".

© Sputnik Табылды Кадырбеков Пипия о судьбе гостиницы "Абхазия": договор купли-продажи не получилось аннулировать

В 2016 году Госкомитет по приватизации Абхазии заявил, что будут пересмотрены условия договора с владельцами объектов, которые не восстановили здания. Два года, кроме переговоров с собственниками, решительных шагов не было, Госкомитет решил действовать через суд.

"На "Дон Табаке" и на некоторых других объектах никакие восстановительные работы не проводятся, поэтому мы показательно эти договора будем расторгать. Но без суда расторгать не можем. Мы подготовили документы для подачи в арбитражный суд, чтобы договор купли-продажи аннулировать. Мы подаем иск по взысканию убытков за то, что они не выполнили свои обязательства по договору и по расторжению договора о купле-продаже", – рассказал председатель Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия.

По закону о приватизации договор купли-продажи может быть расторгнут по обоюдному согласию, или через суд, если покупатель не выполняет своих обязательств. При этом с покупателя одновременно взыскивается неустойка, ранее приватизированное имущество остается соответственно в республиканской или муниципальной собственности. Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.

Признать же договор купли-продажи недействительным можно только по решению суда. После чего деньги по недействительным сделкам купли-продажи республиканской или муниципальной собственности возвращаются покупателю за счет денежных средств специального внебюджетного фонда приватизации Республики Абхазия.

На самом деле, Госкомитет не впервые решает проблемы с собственниками через суд. Государство уже вернуло дом отдыха "Псоу", который был приватизирован в 2016 году, но собственник в срок не выплатил деньги согласно договору.

"Дон Табак" был продан в 2015 году. Договор купли-продажи содержит всю ответственность сторон. Имеется в виду государства и инвестора, который должен был вложить в этот объект в течение двух лет, но он не сделал этого", – отметил зампредседателя Государственного комитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Михаил Ладария.

Сейчас в каждом договоре прописывается процедура восстановления объекта. Но до вступления в силу закона "О приватизации", была иная процедура: если объект требовал восстановления, то прописывали, в какой срок инвестор должен уложиться, а вот какие санкции будут применять к нему за невыполнение условий – не указывали.

"Сейчас же начали все делать немного иначе. Есть срок восстановления, инвестсоглашение между нами и покупателем и конкретно прописывается, какие суммы в какие сроки они должны освоить. В новом законе о приватизации есть больше способов контроля. Есть статья в договоре: в случае неисполнения покупателем обязательств, установленных в пункте таком-то, государство получат определенный процент от суммы неосвоенных инвестиции. Если, например, по "Дон Табаку" была указана сумма 150 миллионов рублей, то на сегодняшний момент они должны государству уже около 17 миллионов за неисполнение обязательств", – добавил Ладария.

Сколько же их?

Сегодня в Абхазии пара десятков приватизированных объектов, на которых не ведутся восстановительные работы. По словам Вахтанга Пипия, в Госкомитете часто встречаются с собственниками и узнают, почему они не выполняют условия договора.

"Самая частая ссылка – кризис, нет денег, нет кредитных ресурсов. Мы к инвесторам относимся с пониманием, – отметил Пипия. – Сегодня взять, губить инвестора, который не имеет средств нельзя. Да, с одной стороны, объект стоит в центре города и ничего не делается. Но с другой стороны, это инвестор, какими ресурсами он располагает? Им негде взять ресурсы. В нашей стране банки не выдают долгосрочные кредиты с не очень большими процентами. Российские банки также не выдают кредитные ресурсы под проекты, осуществляемые за территорией России".

Процедура расторжения договоров, добавил Пипия, для Абхазии будет происходить болезненно, потому что инвестиционный фон и так не благоприятный. А если государство будет возвращать имущество, то он может еще больше усугубиться.

"Поэтому мы здесь стараемся максимально на договорных условиях приводить к моральной ответственности наших партнеров, хозяев этих объектов, чтобы они согласно инвестиционным соглашениям выполняли условия и платили средства в республиканский бюджет", – добавил Пипия.