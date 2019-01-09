Мед под мандаринами и вопрос с козами: с чем столкнулись пограничники на Псоу

Попытка дачи взятки должностному лицу и контрабанда меда пресечены на границе по реке Псоу в новогодние праздники.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Попытка незаконного ввоза в Россию крупной партии меда, спрятанной в коробках с мандаринами, пресечена на контрольно-пропускном пункте "Адлер", сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

В минивене Тойота Альфард пограничники обнаружили несколько десятков коробок с мандаринами и предложили владельцу представить груз к осмотру. В ходе обязательной пограничной процедуры было обнаружено, что, кроме заявленных фруктов, мужчина в этих же коробках пытался провезти мед, отмечается в сообщении.

© Sputnik / Игорь Зарембо Новый рекорд: более миллиона автомобилей пересекли российско-абхазскую границу

Автомобиль был выведен из общего потока, после чего в результате досмотра было изъято 250 банок с содержимым, похожим на мед, общей массой более 350 литров.

Контрабандный груз передан сотрудникам таможни, а в отношении перевозчика по результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

Кроме того, в канун Нового года 63-летний житель Абхазии, планируя въехать в Россию, прибыл в МАПП "Адлер" на советском автомобиле ГАЗ-22, в салоне которого находилось 14 коз. Водителю было предложено представить транспортное средство к осмотру, чтобы удостовериться, что в автомобиле нет посторонних лиц, а также тайников и укрытий для незаконного перемещения товаров и грузов, пограничники предложили мужчине выгрузить из автомобиля домашних животных. Однако он попытался склонить сотрудников пограничного контроля "решить вопрос" альтернативным способом.

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На площадке для углубленного досмотра домашний скот выгрузили из машины, однако товаров и грузов, запрещенных к провозу, там не оказалось.

Мужчина был проинформирован о том, что попытка дачи взятки должностному лицу является уголовным преступлением и в отдельных случаях влечет за собой наказание в виде лишения свободы. Через российско-абхазскую границу этот гражданин все-таки был пропущен.