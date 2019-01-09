Пожар произошел 9 января в 9:36 в деревянном доме на улице 16 Марта, на место происшествия выехало два расчета пожарно-спасательной части Гагры.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожилая женщина погибла при пожаре в Гагре в среду 9 января, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

Пожар произошел в 9:36 утра в деревянном доме на улице 16 Марта. На место происшествия выехало два расчета пожарно-спасательной части Гагры.

"Деревянный дом выгорел полностью. В пожаре погибла пожилая женщина. Она была парализованная", – уточнили в ведомстве.

Причины пожара пока еще не известны. Но в МЧС Абхазии добавили, что ситуация с пожарами в республике остается крайне сложной. Чаще всего возгорание происходит из-за коротких замыканий.