Председатель Госстандарта Абхазии Гарри Саманба рассказал, что проект закона будет регламентировать нормы питания, которые должны быть в школах республики.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Стандарт школьного питания будет разработан в Абхазии, сказал в интервью Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

Речь идет о создании государственного стандарта по питанию в школьных учреждениях. Проект закона будет регламентировать нормы питания, которые должны быть в школах Абхазии, пояснил он.

"Мы разработали проект закона по школьным учреждениям, который определяет наименования того, чем можно кормить в школах. Проект закона определяет нормы, которые необходимы в школах, это чистота, порядок, нормы расхода пищи, какую пищу можно готовить в школьных учреждениях", - отметил Саманба.

Если проект закона пройдет через Парламент с внесением поправок, закон станет настольной книгой для школ, подчеркнул председатель Госстандарта.

"Закон будет настольной книгой для заведующих столовых, чтобы они не покупали что попало, а именно то, что есть в перечне, который есть в законе", - сказал он.

Государственный стандарт по питанию в школьных учреждениях предусматривает нормы, по которым будет производиться контроль за исполнением.

"Если закон пройдет, то будут приняты подзаконные акты, и будем во взаимодействии с Министерством образования проводить работу. Для школьных учреждений Государственный стандарт по питанию будет инструкцией, поэтому они должны будут покупать качественную продукцию", - отметил Саманба.

Председатель Госстандарта Абхазии также рассказал, что планируется создать проект закона, который будет регулировать вопрос питания в дошкольных учреждениях.

"Мы не обладаем законодательной инициативой, вопрос будем решать через Администрацию президента, чтобы проект закона дошел до Парламента, или же через депутатов Парламента. Планируем подготовить проект закона по дошкольным учреждениям, и уже потом будем представлять на рассмотрение, скорее всего это произойдет в феврале этого года", - подчеркнул Гарри Саманба.

Гарри Саманба рассказал, с ноября по конец декабря 2018 года Госстандарт проверял, чем кормят в яслях, детских садах и школах республики.

"Помимо просроченных продуктов, мы обнаружили, что детей кормят искусственными жирами, это конечно ужасно, с самого детства мы вредим ребенку", - добавил он.

После проверок многие родители стали обращаться в ведомство и выражать благодарность за проведенную работу, сообщил председатель Госстандарта.

"Сейчас родители уже сами стали требовать от руководителей этих учреждений, чтобы детей кормили здоровой пищей, я считаю, что это наш плюс", - подчеркнул Гарри Саманба.

Работа, направленная на проверку питания в дошкольных и школьных учреждениях, получила резонанс, и ситуация уже меняется в лучшую сторону, говорит руководитель ведомства.

"Руководители районов отнеслись с пониманием к нашим проверкам и просили, чтобы мы подготовили нормативные документы, это радует", - отметил он.

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Гарри Саманба также рассказал, что техническое состояние столовых в яслях, детских садах и школах находится в нормальном состоянии.