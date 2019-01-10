"Последний" штраф: "пьяная" дорожная статистика за декабрь

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В последний месяц 2018 года инспекторы ГАИ Абхазии составили на 21 "пьяный" протокол больше, чем за ноябрь. В этот раз столице республики, где оштрафовали 66 водителей подшофе, удалось вернуть себе "лидерство". Гудаута с 52 нетрезвыми водителями вновь оказалась на второй строчке. Замыкает тройку "призеров" Гагра. Там оштрафовали 21 водителя навеселе.
Самым "трезвым" районом Абхазии по традиции остается Ткуарчалский, где за декабрь не было ни одного подвыпившего шофера. В Галском районе – двое.
Возрастная картина тоже изменилась. Если в ноябре самыми злостными нарушителями «сухого закона» были водители старше 50 лет, то в декабре первенство взяли автолюбители в возрасте от 25 до 30 лет. Их в декабре было 43 человека. Удивительное совпадение, но в ноябре и декабре было ровно по 33 водителя в нетрезвом состоянии старше 50 лет.
Из 179 нетрезвых автомобилистов в последний месяц 2018 года самым молодым стал 20-летний человек, а самым взрослым – 77-летний. Впервые за все время анализа Sputnik статистики МВД республики, не было ни одной женщины, севшей за руль после бокальчика горячительного.
Пройдемся по календарю. Самый "пьяный" период выпал с 21 по 23 декабря. Тогда на инспекторы "отловили" 35 нетрезвых водителей. За день до Нового года попались на пьянке двенадцать человек.