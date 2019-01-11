С видом на море: для российских военных в Абхазии построили новые дома

На российской военной базе Южного военного округа в Абхазии, завершено строительство четырех жилых домов для семей военнослужащих.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Четыре новых жилых дома и детский сад на 150 мест введут в эксплуатацию на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в конце января, сообщает пресс-службы ЮВО.

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Дома находятся в 800 метрах от моря. Все квартиры включены в фонд служебного жилья и оснащены необходимой бытовой техникой и мебелью, а детский сад построен из экологически чистых строительных материалов, говорится в сообщении.

В настоящий момент активно проводится набор сотрудников на работу в детский сад. Приоритет отдается женам военнослужащих, имеющим опыт работы с детьми, отмечается в сообщении.

Кроме того, по сообщению пресс-службы, на территории военного соединения достраивается школа для детей военнослужащих. О сроках ее введения в эксплуатацию не сообщается.