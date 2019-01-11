16:22 11 Января 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.92
  • EUR77.13
Поиск
Пограничный пункт Ингур в Гальском районе Абхазии

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа

© Sputnik / Сергей Пятаков
В Абхазии
Получить короткую ссылку
57811

В течение двух месяцев запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

Вакцинация в детском саду Апра
© Sputnik / Томас Тхайцук
Вирус в узде: Абхазия готова встретить свиной грипп

Мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека.

Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца с 20 часов 10 января.

Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

По теме

Арчелия: существует угроза проникновения свиного гриппа из Грузии в Абхазию
Главный терапевт: в Абхазии есть опыт борьбы со свиным гриппом
Скорик рассказала, кто в группе риска заболевания свиным гриппом
Теги:
граница, грипп, Грузия, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Гитары, бриолин, рок-н-ролл: тур в Элвис-столицу Австралии
Панорамные снимки обратной стороны Луны, сделанным китайским луноходом Чанъэ-4
Космический пейзаж: китайский аппарат сделал панорамные снимки на Луне
Как носить государственные награды Абхазии
Государственные награды Абхазии и как их правильно носить

Соцсети

Sputnikabkhazia