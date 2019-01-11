Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией из-за свиного гриппа

В течение двух месяцев запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Введено ограничение на пересечение государственной границы с Республикой Грузия сроком на два месяца. Об этом сообщает официальный сайт Службы государственной безопасности Абхазии.

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Мера вызвана неблагополучной эпидемиологической ситуацией на территории Грузии, связанной со вспышкой вируса гриппа штамма H1N1, смертельно опасного для здоровья человека.

Служба государственной безопасности Абхазии ввела ограничение на пересечение государственной границы с Грузией сроком на два месяца с 20 часов 10 января.

Согласно принятому решению, запрещается въезд иностранных граждан с территории Грузии, а также выезд граждан Абхазии на территорию Грузии.