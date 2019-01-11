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Сигатеры, архивное фото

Контрабанда партии сигарет пресечена на границе Абхазии с Россией

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В Абхазии
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Незадекларированная табачная продукция была изъята сотрудниками Погрануправления ФСБ России.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Адлер" российские пограничники пресекли попытку контрабандного провоза сигарет, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

På den ukrainsk-ryska gränsstationen
© Sputnik / Alexander Mazurkevich
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Около 750 пачек табачных изделий было найдено во время осмотра легкового автомобиля, принадлежащего 34-летнему жителю Краснодарского края, говорится в сообщении. Перевозчик использовал незамысловатый способ укрытия незадекларированного груза, сигареты он поместил в отсек, предназначенный для запасного колеса, отметили в пресс-службе.

Сокрытый груз был изъят и направлен на исследование, по результатам которого сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.

Теги:
Россия, Абхазия, контрабанда, сигареты


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