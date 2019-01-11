Контрабанда партии сигарет пресечена на границе Абхазии с Россией

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Адлер" российские пограничники пресекли попытку контрабандного провоза сигарет, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Sputnik / Alexander Mazurkevich Неспокойный день: контрабанда сигарет, оружие и разыскиваемая выявлены на Псоу

Около 750 пачек табачных изделий было найдено во время осмотра легкового автомобиля, принадлежащего 34-летнему жителю Краснодарского края, говорится в сообщении. Перевозчик использовал незамысловатый способ укрытия незадекларированного груза, сигареты он поместил в отсек, предназначенный для запасного колеса, отметили в пресс-службе.

Сокрытый груз был изъят и направлен на исследование, по результатам которого сотрудники Сочинской таможни примут процессуальное решение.