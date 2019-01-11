"Удар" с воздуха: российские военнослужащие в Абхазии провели учения

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проводят тактические учения на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу", сообщает пресс-служба ЮВО.
В этот раз навыки боевых действий в горах и на побережье совершенствуют аэромобильные группы мотострелковых подразделений. Группы предназначены для ведения боевых действий, связанных со скрытной переброской войск по воздуху и их высадкой.
Военнослужащие "поражают" пехоту и легкобронированную технику словного противника из вертолетов, а также отрабатывают высадку десанта на различной местности.
Впервые на российской военной базе в Абхазии аэромобильные группы были созданы в начале декабря прошлого года.