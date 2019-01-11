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Тактические учения на российской военной базе в Абхазии

"Удар" с воздуха: российские военнослужащие в Абхазии провели учения

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Аэромобильные группы российской военной базы Южного военного округа в Абхазии начали учения в горах и на побережье.

СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проводят тактические учения на полигонах "Цабал" и "Нагвалоу", сообщает пресс-служба ЮВО.

Седьмая военная база в Гудауте
© Sputnik Томас Тхайцук
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В этот раз навыки боевых действий в горах и на побережье совершенствуют аэромобильные группы мотострелковых подразделений. Группы предназначены для ведения боевых действий, связанных со скрытной переброской войск по воздуху и их высадкой.

Военнослужащие "поражают" пехоту и легкобронированную технику словного  противника из вертолетов,  а также отрабатывают высадку десанта на различной местности.

Впервые на российской военной базе в Абхазии аэромобильные группы были созданы в начале декабря прошлого года.

Теги:
военнослужащие, учения, Россия, Абхазия


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