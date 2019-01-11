Минивэн загорелся на ходу в Гагре

Инцидент произошел на улице Лакоба в Гагре в 19:12, на место происшествия прибыл пожарный расчет МЧС.

СУХУМ, 11 янв- Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль марки Walkswagen загорелся на полном ходу в Гагре в пятницу 11 января, сообщил Sputnik очевидец события Эсма Ласария.

Инцидент произошел на улице Лакоба в 19:12. По словам очевидца, в машине находились водитель и женщина с ребенком. Все они в момент возгорания успели выйти из машины.

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К месту происшествия была вызвана бригада пожарных МЧС, потушившая пожар.

По данным МЧС республики, причиной инцидента стало возгорание в моторном отсеке автомобиля. Пострадавших нет.