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Автомобиль марки Walksvagen загорелся на полном ходу в Гагре

Минивэн загорелся на ходу в Гагре

© Фото : Эсма Ласария
В Абхазии
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Инцидент произошел на улице Лакоба в Гагре в 19:12, на место происшествия прибыл пожарный расчет МЧС.

СУХУМ, 11 янв- Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль марки Walkswagen загорелся на полном ходу в Гагре в пятницу 11 января, сообщил Sputnik очевидец события Эсма Ласария.

Инцидент произошел на улице Лакоба в 19:12. По словам очевидца, в машине  находились водитель и женщина с ребенком. Все они в момент возгорания успели выйти из машины.

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© Видео Эсма Ласария
Кадры тушения автомобиля марки Volkswagen в Гагре

К месту происшествия была вызвана бригада пожарных МЧС, потушившая пожар.

По данным МЧС республики, причиной инцидента стало возгорание в моторном отсеке автомобиля. Пострадавших нет.



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