Минивэн загорелся на ходу в Гагре

СУХУМ, 11 янв- Sputnik, Асмат Цвижба. Автомобиль марки Walkswagen загорелся на полном ходу в Гагре в пятницу 11 января, сообщил Sputnik очевидец события Эсма Ласария.
Инцидент произошел на улице Лакоба в 19:12. По словам очевидца, в машине находились водитель и женщина с ребенком. Все они в момент возгорания успели выйти из машины.
К месту происшествия была вызвана бригада пожарных МЧС, потушившая пожар.
По данным МЧС республики, причиной инцидента стало возгорание в моторном отсеке автомобиля. Пострадавших нет.