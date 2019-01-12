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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба с Президентом Боливарианской Республики Венесуэла Николасом Мадуро

Хаджимба встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро

© Фото: сайт Президента Абхазии
В Абхазии
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Абхазии и выполнению договоров, подписанных между двумя странами.

СУХУМ, 12 янв- Sputnik. В ходе визита в Венесуэлу президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

Николас Мадуро
© AFP 2018 / YURI CORTEZ
Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы

Мадуро поприветствовал Хаджимба и поблагодарил за визит и участие в церемонии инаугурации.

Абхазский лидер в свою очередь отметил, что Абхазия придает важное значение межгосударственным отношениям, сложившимся между двумя странами.

"Абхазия придает высокое значение межгосударственным отношениям с Боливарианской Республикой Венесуэла. Мы выражаем свое намерение по дальнейшей реализации договоренностей между нашими странами и наращиванию связей", - сказал Хаджимба.

Мадуро подтвердил приверженность решению о признании независимости Республики Абхазия и выполнению межгосударственных договоров, подписанных между Абхазией и Венесуэлой.

10-11 января состоялся визит президента Абхазия в Венесуэлу. 10 января по приглашению Николаса Мадуро Рауль Хаджимба принял участие в инаугурации президента страны.

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Теги:
Венесуэла, Абхазия, Рауль Хаджимба, Николас Мадуро


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