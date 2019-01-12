"Черноморэнерго" перерегистрирует льготников

Предоставление льгот по электроэнергии будет приостановлено с 21 января 2019 года, льготы начнут действовать для каждого абонента после его перерегистрации.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Перерегистрацию абонентов, пользующихся льготными тарифами на электроэнергию, проведет РУП "Черноморэнерго", сообщил корреспонденту Sputnik директор "Энергосбыта" Инал Лазба в субботу 12 января.

"Перерегистрация льготников должна проходить хотя бы раз в несколько лет. Например, для ветеранов Отечественной войны народа Абхазии и Великой Отечественной войны. Минимум раз в год эту процедуру должны пройти те, на кого распространяется срочная льгота – сотрудники таможни, прокуратуры, МВД", - объяснил Лазба.

Он добавил, что "Черноморэнерго" уже много лет не проводило тотальную перерегистрацию льготников, и за этот период могло многое измениться - человек мог покинуть должность или уйти из жизни.

В базе льготников сухумского "Энергосбыта" числится 2500 ветеранов Великой Отечественной войны.

"В первую очередь это дает нам возможность предоставлять полную картину и получить правильную статистику о том, какое реальное количество людей у нас пользуются льготами. Это позволит правильно высчитать компенсацию льготного тарифа и обратиться в адрес правительства с предложением об изменении категории льготников", - объяснил Лазба.

Директор "Энергосбыта" пояснил, что изменения, которые предложены на рассмотрение в Кабмин, будут в пользу льгот для инвалидов I группы и многодетных семей. Предполагается, что норма распространится не только на тех, кто получил инвалидность I группы в Отечественной войне народа Абхазии, но на всех инвалидов этой группы.

"В постановление о льготных тарифах давно не вносились изменения. С момента его принятия изменились условия работы сотрудников госструктур, но сейчас мы понимаем, что инвалидам I группы и многодетным семьям льготы гораздо нужнее, чем, скажем, сотрудникам таможни и прокуратуры. Хочется, чтобы новое постановление с изменениями отражало социальную реальность и стало бы более социально справедливым", - подчеркнул Лазба.

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Предоставление льгот на оплату электроэнергии будет приостановлено с 21 января 2019 года. Для того чтобы пройти перерегистрацию, необходимо предоставить справки об инвалидности и с места работы в районные отделения "Энергосбыта". Будет создана единая база льготников, что уже не позволит одному и тому же абоненту использовать льготу дважды, отметил Инал Лазба.

Он также добавил, что, если абонент уведомит "Энергосбыт" о том, что он по той или иной причине не может прийти в отделение этой организации, к нему направят сотрудников для перерегистрации по месту пребывания.