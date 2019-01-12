"Цветной" заработок и "живой" мусор: чем живет сухумская свалка

На сухумской свалке около 40 человек нашли неплохой "альтернативный" заработок. О том, как в Сухуме работает "мусорный прииск" и что ждет свалку и ее обитателей, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Небольшая лачуга на сухумской свалке еще издалека привлекает к себе внимание. На возвышенности над новым котлованом здесь "пристроились" сухумчане Руслан и Саша.

- Стой, стрелять буду, - с биноклем в руке встречает Руслан фотокорреспондента Sputnik.

Руслан уже имеет опыт общения с журналистами. На этот раз решил зря не разбрасываться словами – торгуясь за интервью, предлагает обменяться резиновыми сапогами. Попытка засчитана, но успехом не увенчалась. Его товарищ Саша готов к беседе без дополнительных условий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Руслан Капба

Большая "миссия"

Саша живет в районе вокзала, на свалке же ищет цветной металл и присматривает за бездомными собаками.

Но все же Саша видит свою основную "миссию" не в собирании цветмета, а в заботе о животных, которых люди буквально "выбрасывают" в мусорные контейнеры. Такая вот "утилизация" братьев наших меньших. Саша заботится о живом "мусоре", каждый день подкармливает.

"Моя главная обязанность – кормить щенков. Жалко их. Когда они подрастают, сами себе добывают еду, – объясняет он. – Особенно в сезон перепелок. Перелетные птицы садятся на полигоне, и собаки их ловят. Сюда также заходят охотники. Они начинают отстреливать собак, потому что собаки составляют им конкуренцию".

Немного о "старательском бизнесе". Саша вместе с коллегами по промыслу приходит на свалку ранним утром, еще до прихода первых мусоровозов. Отбирает медь, латунь, алюминий, бронзу, никель и сдает в приемный пункт, который находится сразу же за территорией свалки. Молодой человек называет свое занятие легким заработком. Полигон отходов приносит ему 500-700 рублей в день. Но, признается он, что до открытия нового котлована доход был в два раза больше.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская свалка

"Раньше мусор в Сухуме не обрабатывался. Сейчас машина с мусором приезжает, сваливает все в ряд, а затем начинает работать бульдозер, который толкает мусор в котлован. Чтобы собрать металл, у нас не так много времени. Большинство закапывается в котлован. Нет времени искать, мы сверху взяли, что успели, и отошли в сторону. Раньше все было по-другому. Были большие поля, мусор бросали везде. И он лежал годами, все на поверхности валялось, каждый брал, что хотел, потому было больше выручки", – объясняет "старатель".

Новый котлован появился после протестов местных жителей в декабре 2018 года. Тогда правительство Абхазии решило вырыть новую "могилу" для мусора в Сухуме, пока не будет готов полигон в Гулрыпше.

За две недели новое захоронение заполнили на четверть. Саша тоже делится наблюдением, что отходов столица стала производить больше. Зимой в день сюда заезжают от 30 до 40 мусоровозов, летом же их количество увеличивается вдвое.

Существующего котлована хватит примерно на полтора месяца, но в "Спецавтохозяйстве" планируют его все же расширить. На всякий случай.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухумская свалка

Судьба свалки

Сухумскую свалку закроют после открытия полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпше. По словам главного эколога Абхазии Савелия Читанава, место уже выбрано в селе Кацикыт.

"Здесь есть около 40 гектаров, которые можно определить под полигон для ТБО. Районная администрация Гулрыпша должна этот вопрос озвучить депутатам районного Собрания. Для начала необходимо подготовить полигон: вырыть землю, забетонировать и заизолировать место. Отходы в Гулрыпш будут свозить со всех районов уже спрессованными. Спрессованный мусор не опасен для экологии. Мусор будет рассортирован, оттуда будут удаляться все экологически вредные продукты", – объяснил председатель Госкомитета по охране природы Абхазии Савелий Читанава.

Он считает место для нового полигона самым удобным для утилизации мусора со всех районов Абхазии – находится примерно посередине между Псоу и Ингуром. В Госкомитете предполагают, что это снимет проблему лет на 30.

Однако искатель цветного металла Саша сомневается, что сухумская свалка прекратит свое существование.

"Очень трудно закрыть свалку. Я в такое не поверю. Сколько раз уже такая история была. Закрывали здесь, вывозили мусор в Гудауту, потом во Владимировку", – покачивает головой "эксперт".

Но волнует его не то, куда в итоге будут свозить мусор. Саша не боится остаться без источника доходов. Он переживает о том, что о бездомных животных, кроме него, некому будет позаботиться.