Ушел из жизни Джума Ахуба

Писатель Джума Ахуба скончался в Сухуме на 82-м году жизни.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В Сухуме на 82-м году жизни умер абхазский писатель, общественный деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша»" II степени Джума Виссарионович Ахуба.

© Фото : предоставлено Госмузеем Абхазии 25 марта 1993 года: свидетельство плененного абхазского писателя Джумы Ахуба

В связи с кончиной члена Союза писателей и Союза журналистов СССР, члена Союза писателей и Союза журналистов Абхазии, лауреата премии журналистов "Дружба народов", лауреата Государственной премии им. Д.И.Гулиа Джумы Ахуба распоряжением премьер-министра Валерия Бганба создана комиссия по организации похорон, сообщает официальный сайт Кабмина Абхазии.

Джума Ахуба окончил филологический факультет Сухумского государственного педагогического института и Литинститут им. Горького. Автор 20 книг прозы, в том числе романа "Пристань" и рассказа "Туган", переведенных на русский, английский, испанский, японский, латышский, грузинский и другие языки. Лауреат Государственной премии Абхазии имени Дмитрия Гулиа. В 1967, 1978, 1989 годах играл заметную роль в абхазском национально-освободительном движении, в 1992—1993 годах несколько месяцев находился в грузинском плену. Главный редактор абхазского журнала "Аҟазара" ("Искусство").

Прощальная панихида состоится 15 января в Доме учителя в городе Сухум в 14:00.