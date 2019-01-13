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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 14 января

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (867)
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В понедельник 14 января в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. В понедельник 14 января в Абхазии ожидается облачная погода, ночью и утром дождь, днем преимущественно без осадков. В предгорьях и горах снег с дождем, снег, сообщают абхазские синоптики.

Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится от +6°С до +1°С,  днем поднимется до +6°С +12°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды от двух до четырех баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (867)

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Теги:
погода в Абхазии


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