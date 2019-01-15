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Шторм в городе Сочи

Штормовое предупреждение из-за угрозы схода лавин и волнения на море объявили в Абхазии

© Sputnik / Михаил Мордасов
В Абхазии
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Штормовое предупреждение будет действовать в Абхазии с 16 по 17 января.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Штормовое предупреждение в связи с возможным сходом лавин в горах Абхазии будет действовать с 16 по 17 января, сообщил Sputnik главный специалист метеоролог Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Лариса Ахба.

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"Нынешняя зима выдалась очень теплой. Это вызывает таяние снега и сход лавин в горах. Островки оттаивания снега видны уже в близлежащих к морю горах Бзыбского хребта", - объяснила главный специалист.

Кроме того, по словам Ахба, штормовое предупреждение с 16 по 17 января будет объявлено в Абхазии и в связи с надвигающимся холодным фронтом Средиземноморского и Североатлантического циклона. Ожидается, что волнение на море будет достигать 5 баллов.

По сообщению РИА Новости, штормовое предупреждение в связи со сходом лавин объявлено и в Сочи с 15 по 17 января.



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