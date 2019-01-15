Серьезный сатирик: актеру Сергею Сакания исполнилось 85 лет

Народный артист Абхазии Сергей Сакания играл в спектаклях по пьесам абхазских драматургов, а также снимался в таких кинофильмах, как "Время счастливых находок", "Колокол священной кузни", "Белый башлык", "В ночь на новолуние", "Колчерукий" и "Сувенир".

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Народному артисту Абхазии, актеру театра и кино Сергею Сакания во вторник 15 января исполнилось 85 лет.

Кинорежиссер Вячеслав Аблотия рассказал, что Сергей Сакания играл роли во всех его фильмах.

"Он - большой актер, настоящий искандеровский персонаж", - отметил Аблотия.

По словам Вячеслава Аблотия, на съемочной площадке Сергея Сакания всегда отличает серьезное отношение к работе. Он очень внимательный и пунктуальный человек.

"Когда открылась "Чарирама" (серия сатирических выступлений – ред.) Сергей Сакания был в числе первых актеров, который принимал в этом проекте участие. Тогда мы объездили все районы Абхазии с сатирическими миниатюрами", - рассказал Вячеслав Аблотия.

© Foto / из личного Архива Сергея Сакания Артист Сергей Сакания

Актер Абхазского драматического театра Сырбей Сангулия, оценивая творческое дарование Сергея Сакания отметил, что наблюдать на сцене актера для зрителей всегда большое удовольствие.

"Он - великолепный сатирик, на сцене он мастерски показывал различные образы. Его выступления усиливали во мне любовь к актерскому мастерству. После того, как я окончил театральный институт, мы начали вместе работать, я считаю что мне повезло находиться рядом с таким мастером долгие годы", - рассказал Сангулия.

Зрителей всегда восхищали перевоплощения Сергея Сакания на сцене.

"Он играл так, чтобы зрители поверили в его образ, поэтому работать с ним всегда было легко. Он и партнерам всячески помогал проявить свои лучшие качества", - подчеркнул Сангулия.

© Foto / из личного архива Сергея Сакания Артист Сергей Сакания

Сам о себе юбиляр говорит, что, несмотря на уже не малый возраст, он все еще полон сил и планов на жизнь.

"У меня хорошее настроение, считаю себя счастливым человеком, у меня большая и дружная семья. К сожалению, я уже не могу выступать на сцене, но сохраняю добрую память о тех годах, когда играл в театре и кино. Невозможно забыть о выступлениях в проекте "Чарирама" с Амираном Тания, Чинчором Джения, Вячеславом Аблотия. Мы все были полны творческих идей, зрители принимали нас на ура, всегда спрашивали когда состоится следующее выступление", - сказал Сергей Сакания.

Актер Сергей Сакания за четыре десятка лет карьеры сыграл в спектаклях по пьесам абхазских драматургов Шоты Чкадуа, Баграта Шинкуба, Ивана Папаскир и других, а также классиков мировой литературы Уильяма Шекспира, Виктора Гюго, Евгения Шварца. Он также снимался в кинофильмах "Время счастливых находок", "Колокол священной кузни", "Белый башлык", "В ночь на новолуние", "Колчерукий" и "Сувенир". Но самой значимой ролью в своей карьере Сакания считает роль в спектакле по произведению Бертольда Брехта "Господин Пунтила и его слуга Матти".