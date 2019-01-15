Боксер из Абхазии взял "золото" первенства Краснодарского края

Первенство Краснодарского края по боксу, в котором приняли участие 174 спортсмена, прошло в Анапе с 7 по 13 января.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Виктория Авидзба. Спортсмен из Абхазии Сергей Саркисян завоевал "золото" на первенстве Краснодарского края по боксу, которое состоялось в Анапе 13 января, сообщил Sputnik тренер боксера Эдуард Депелян.

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Боксер выступал среди спортсменов 2003-2004 года рождения в весовой категории 54 килограмма. По словам тренера, Сергей Саркисян провел на первенстве четыре боя без единого поражения.

"Четыре боя были хорошие и тяжелые, но мы ярко и грамотно одержали победу", - рассказал тренер.

Победа в турнире позволила спортсмену отобраться на Чемпионат России по боксу.

"Сергей - интересная личность, он несколько раз побеждал в первенстве Абхазии, выигрывал международные турниры. Этот парень очень целеустремленный, дисциплинированный и воспитанный. Он еще раскроется и станет хорошим спортсменом", — сказал тренер.

Сейчас у спортсмена активная подготовка к турниру Южного федерального округа, который будет проходить с 27 января по 3 февраля в Анапе.