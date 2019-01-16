Человек пострадал от взрыва в Гагрском районе

Сообщение о взрыве в дежурную часть УВД по Гагрскому району поступило во вторник 15 января.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Мужчина пострадал в результате взрыва автомобиля в поселке Лдзаа Гагрского района, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

"Выездом оперативно-следственной группы установлено, что примерно в 16:25 на улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района имел место взрыв с очагом в области стыка капота и лобового стекла автотранспортного средства "Audi Q-7", - пишет пресс-служба МВД республики.

53-летний владелец "Audi Q-7", Еваленко Михаил Львович, во время взрыва находился возле автомобиля, после инцидента его доставили в медучреждение.

На месте работает группа экспертов, обстоятельства произошедшего устанавливаются.