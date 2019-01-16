Генпрокуратура о взрыве автомобиля в Лдзаа: покушение на убийство

Взрыв автомобиля "Audi Q-7" произошел во вторник 15 января, примерно в 16:25, на улице Апсны в поселке Лдзаа Гагрского района.

СУХУМ, 16 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Взрыв автомобиля "Audi Q-7" в поселке Лдзаа Гагрского района был направлен на убийство предпринимателя Михаила Еваленко, сказал в интервью Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

© Sputnik Человек пострадал от взрыва в Гагрском районе

"На месте работали специалисты, которые предполагают, что между лобовым стеклом автомобиля и капотом находился пакет со взрывчаткой. Сам водитель пытался извлечь пакет, в результате чего произошел взрыв", - добавил он.

Михаил Еваленко - предприниматель из Москвы, который длительное время жил в Абхазии и занимался бизнесом. Семья Еваленко живет в Москве. После происшествия родственники Еваленко прибыли в Абхазию и приняли решение вывезти его на операцию в Сочи.

"После взрыва пострадавшего доставили в сочинскую лечебницу, где ему была проведена операция, ему удалили оба глаза. Из Сочи его собираются направить в Москву, Михаил Еваленко находится в крайне тяжелом состоянии", - отметил Даур Амичба.

По факту покушения на убийство прокуратура Гагрского района возбудила уголовное дело.