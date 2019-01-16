Залатать дыры: когда собираются чинить пробоину на Гумистинском мосту

Адгур из Гудауты спрашивает: Я каждый день по работе езжу из Гудауты в Сухум и пару месяцев назад обратил внимание, что у подъезда к Гумистинскому мосту образовалась яма, которая со временем стала глубже и растянулась почти во всю ширину моста. В свете разговоров о том, что этот мост находится в аварийном состоянии, меня интересует, не опасен ли проезд по мосту, и будут ли там проводиться какие-либо ремонтные работы?

Бадри Есиава, Sputnik: как рассказал руководитель "Абхазавтодора" Борис Ачба, яма на проезжей части Гумистинского моста образовалась из-за выхода из строя крайнего деформационного шва.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гумистинский мост

"Там нужно устанавливать компенсатор на всю ширину моста. Это такой метод, с помощью которого решается проблема с деформационным швом. Это не приведет к обвалу моста, но делать надо срочно, так как общее состояние моста неудовлетворительное", - отметил Ачба.

Он добавил, что после подготовки всей необходимой документации и сметы, ремонтники приступят к работам. Планируют сделать это примерно в течение ближайших двух недель в ночное время суток. Для этого будет необходимо на несколько часов ограничить проезд по мосту грузового автотранспорта.

"Мы уже говорили с руководством "Абхазберегозащиты" и скоро приступим к работам. Нужно подготовить дефектный акт, смету и другую документацию. Максимум в течение двух недель сделаем это", - рассказал Борис Ачба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гумистинский мост

По его словам, построенный в 1933 году Гумистинский мост последний раз проходил исследование технического состояния около сорока лет назад. Тогда советские специалисты признали его удовлетворительным, но со временем ситуация могла измениться.

"У наших специалистов нет соответствующих приборов, чтобы определить его состояние. Судя по кадрам, снятым с помощью дрона, бетонная часть средней опоры Гумистинского моста начала разрушаться, оголилась арматура и по всей длине опоры пошла трещина размером примерно в десять сантиметров. Это опасно", - подчеркнул Ачба.

На центральной трассе Абхазии расположено до 80 мостов. Состояние большинства из них неудовлетворительное. В пример Ачба привел мосты на 16 километре центральной трассы, по объездной дороге в Гагре, а также кодорский, келасурский и моквский мосты.

Деформационный шов предназначен для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах возможных деформаций, возникающих при колебании температуры воздуха, сейсмических явлений, неравномерной осадки грунта и других воздействий.

© Sputnik / Томас Тхайцук Гумистинский мост

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