Победить болезнь: фонд "Ашана" открыл сбор на лечение Виктории Гобечия

Асмат Цвижба, Sputnik.

Четырехлетняя Виктория Гобечия любопытно рассматривает камеру и без стеснения знакомится и позирует перед журналистами. По словам ее матери Гретты Сефирян, с рождения девочка очень шустрая и упрямая.

"Она очень любит рисовать и собирать конструкторы, но все делает левой рукой. Я пыталась ее как-то перевести на правую руку, но ни в какую. Всегда стоит на своем", - рассказала она.

С виду Виктория совершенно здоровый ребенок, активный и жизнерадостный. Так и было до трех лет, пока несчастный случай не изменил жизнь девочки и ее семьи.

"Это произошло в июле 2018 года. Девочка гуляла во дворе, мы обычно всегда за ней следим, потому что она очень шустрая. Но в этот раз каждый понадеялся на другого и упустили ее из виду. Через несколько минут в дом зашел сосед и сказал, что Вику сбил поезд", - объяснила Гретта.

Когда родители добрались до железной дороги, Виктория уже лежала на рельсах без сознания. Ее срочно доставили в Республиканскую больницу. Врачи сразу же предупредили родителей, что операция предстоит сложная, и не давали никаких гарантий.

"Она поступила к нам с крайне тяжелой травмой головы. У нее была травматическая ампутация левой лобной доли головного мозга. Мы ее оперировали, к счастью для нас и для нее, все обошлось хорошо", - объяснил врач-нейрохирург Олег Отырба.

Спустя полгода после первой операции Виктории предстоит вторая. Необходимо исправить дефект черепа, чтобы девочка могла жить полноценной жизнью и не боялась споткнуться или упасть.

"Сейчас она нуждается в реконструктивной операции. Это не для спасения жизни, а для социальной адаптации ребенка. В данный момент жить нормальной жизнью, как все другие дети, для нее опасно, потому что головной мозг не прикрыт и не защищен. Если произойдет травма, то это будет чревато сложными последствиями", - добавил врач.

© Sputnik / Томас Тхайцук Виктория Гобечия

Помочь Виктории готовы в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Москвы. Хирург согласился провести операцию бесплатно, но для установки импланта и исправления дефекта родителям необходимо 960 тысяч рублей. Часть суммы уже собрана. Для спасения Виктории осталось собрать 300 тысяч рублей.

Для культурно-благотворительного фонда "Ашана" спасение жизни Виктории - первая задача в 2019 году.

"Мы надеемся, что в кратчайшие сроки справимся с этой задачей и уже скоро сообщим всем о закрытии сбора средств. Девочку зовут Виктория, что означает победа. Думаю, и из этой ситуации она обязательно выйдет победительницей", - отметила руководитель фонда Мактина Джинджолия.

Родители Виктории надеются, что операция подарит девочке новую жизнь, и она, наконец, сможет пойти в детский сад и свободно играть со сверстниками.

О способах оказания помощи Виктории Гобечия можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".