Село Мцара Гудаутского района останется без света 18 января

В селе Алахадзы 18 января подача электричества будет с перебоями из-за ремонтных работ на одном из трансформаторов.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Село Мцара Гудаутского района останется без света с 10:00 до 16:00 в пятницу 18 января, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе РУП "Черноморэнерго".

Предстоящее отключение связано с ремонтными работами на вводах на подстанции "Мцара".

Профилактические работы пройдут и на одном из трансформаторов в селе Алахадзы Гагрского района.

"Также идут работы на одном из трансформаторов в селе Алахадзы по устранению течи и доливке масла. С 10.00 до 17.00 будет отключена подстанция "Алахадзы", – уточнили в организации.

Село Алахадзы будут запитано с другого трансформатора. Но возможны перебои.