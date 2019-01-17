"Дождались!": как встретили первый снег жители Абхазии

Sputnik
Пользователь Instagram Сария Тания встретила снег с трепетом и радостью, слепила снеговика и очень красиво украсила. В роли украшений выступали цветы, сделанные своими руками, зимний снеговик получился очень креативным.
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Активным помощником рукодельницы Сарии стал британский вислоухий кот, для которого снег в Абхазии новшество.
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На странице своего аккаунта в Instagram sima_m41 опубликовала фото с описанием "Долгожданный снег". Очевидно, снег жительница ждала с большим нетерпением.
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"Доброе утро, зимняя сказка у мамы", - так подписала свое фото сухумчанка Арифа Капба. Фото было сделано в селе Гуп, поскольку жителям столицы наблюдать такую картину пока не посчастливилось.
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Жительница села Дурипш выложила в своем Instagram фото, напоминающее зимнюю сказку.
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Эмма Ходжаа поделилась заснеженными фотографиями села Члоу на своей странице в Facebook.
Оптимисты, как Радмила, видят красоту повсюду, даже у себя в саду. И поздравляют с первым снегом всех жителей страны.
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Главный метеоролог страны Амир Цушба рассказал, до 21 января снег не ожидается, погода преимущественно ясная, без осадков. Температура воздуха будет значительно теплее.