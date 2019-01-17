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Британский вислоухий кот

"Дождались!": как встретили первый снег жители Абхазии

© Фото: instagram/_studio_colibri_ •
В Абхазии
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Долгожданный первый снег в Абхазии выпал ночью 16 января. Природное явление, предвещающее холода, стало для жителей топ-темой, поскольку снег - редкое явление для жителей. Spunik подготовил подборку самых привлекательных публикаций участников в социальных сетях.

Sputnik

Пользователь Instagram Сария Тания встретила снег с трепетом и радостью, слепила снеговика и очень красиво украсила. В роли украшений выступали цветы, сделанные своими руками, зимний снеговик получился очень креативным.

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Публикация от Лаванда приносит счастье💜🕊 (@_studio_colibri_)

Активным помощником рукодельницы Сарии стал британский вислоухий кот, для которого снег в Абхазии новшество.

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Публикация от Лаванда приносит счастье💜🕊 (@_studio_colibri_)

На странице своего аккаунта в Instagram  sima_m41 опубликовала фото с описанием "Долгожданный снег". Очевидно, снег жительница ждала с большим нетерпением.

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#ДолгожданныйСнег#🙈💖

Публикация от Мася (@sima_m41)

"Доброе утро, зимняя сказка у мамы", - так подписала свое фото сухумчанка Арифа Капба. Фото было сделано в селе Гуп, поскольку жителям столицы наблюдать такую картину пока не посчастливилось.

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Публикация от Мама . Журналист (@arifakapba)

Жительница села Дурипш выложила в своем Instagram фото, напоминающее зимнюю сказку.

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Публикация от Алиса Тыркба (@tyrkbaalica)

Эмма Ходжаа поделилась заснеженными фотографиями села Члоу на своей странице в Facebook.

Оптимисты, как Радмила, видят красоту повсюду, даже у себя в саду. И поздравляют с первым снегом всех жителей страны.

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Публикация от 28.12.17💍💑15.09.18🤵👰😍 (@radmilabata)

Главный метеоролог страны Амир Цушба рассказал, до 21 января снег не ожидается, погода преимущественно ясная, без осадков. Температура воздуха будет значительно теплее.



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