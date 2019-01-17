"Дождались!": как встретили первый снег жители Абхазии

Долгожданный первый снег в Абхазии выпал ночью 16 января. Природное явление, предвещающее холода, стало для жителей топ-темой, поскольку снег - редкое явление для жителей. Spunik подготовил подборку самых привлекательных публикаций участников в социальных сетях.

Sputnik

Пользователь Instagram Сария Тания встретила снег с трепетом и радостью, слепила снеговика и очень красиво украсила. В роли украшений выступали цветы, сделанные своими руками, зимний снеговик получился очень креативным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лаванда приносит счастье💜🕊 (@_studio_colibri_) 17 Янв 2019 в 12:59 PST

Активным помощником рукодельницы Сарии стал британский вислоухий кот, для которого снег в Абхазии новшество.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лаванда приносит счастье💜🕊 (@_studio_colibri_) 17 Янв 2019 в 1:07 PST

На странице своего аккаунта в Instagram sima_m41 опубликовала фото с описанием "Долгожданный снег". Очевидно, снег жительница ждала с большим нетерпением.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #ДолгожданныйСнег#🙈💖 Публикация от Мася (@sima_m41) 16 Янв 2019 в 9:44 PST

"Доброе утро, зимняя сказка у мамы", - так подписала свое фото сухумчанка Арифа Капба. Фото было сделано в селе Гуп, поскольку жителям столицы наблюдать такую картину пока не посчастливилось.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мама . Журналист (@arifakapba) 16 Янв 2019 в 10:36 PST

Жительница села Дурипш выложила в своем Instagram фото, напоминающее зимнюю сказку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиса Тыркба (@tyrkbaalica) 16 Янв 2019 в 10:13 PST

Эмма Ходжаа поделилась заснеженными фотографиями села Члоу на своей странице в Facebook.

Оптимисты, как Радмила, видят красоту повсюду, даже у себя в саду. И поздравляют с первым снегом всех жителей страны.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 28.12.17💍💑15.09.18🤵👰😍 (@radmilabata) 17 Янв 2019 в 12:45 PST

Главный метеоролог страны Амир Цушба рассказал, до 21 января снег не ожидается, погода преимущественно ясная, без осадков. Температура воздуха будет значительно теплее.