Цензура от Facebook: удалены страницы Sputnik

В соответствии с сообщением компании Facebook, все заблокированные аккаунты были связаны с Россией.

СУХУМ, 17 янв — Sputnik. Политически мотивированные действия компании Facebook, удалившей более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая семь страниц агентства Sputnik, нужно охарактеризовать как цензуру, заявили в пресс-службе Sputnik.

"364 страницы в Facebook были удалены в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы", - заявил в четверг глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер.

"Решение однозначно чисто политическое, фактически цензура — заблокировано семь страниц редакций в странах ближнего зарубежья. Редакции Sputnik занимаются новостями и делают это хорошо. И если блокировка — это единственная реакция Facebook на качественную работу СМИ, то вопросов у нас нет — тут все очевидно. А вот надежда, что здравый смысл победит, есть. Читайте Sputnik", — заявили в пресс-службе.

Более того, Facebook также удалила 107 страниц в Facebook и 41 аккаунт в Instagram в связи с тем, что владельцы аккаунтов "выдавали себя за украинцев и управляли рядом фейковых аккаунтов, распространяя новости из Украины на такие темы, как погода, протесты, НАТО и санитарные условия в школах".

В соответствии с сообщением компании, эти аккаунты также связаны с Россией.