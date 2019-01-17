Рекордные показатели: сочинская таможня рассказала про "мандариновый сезон"

СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Из Абхазии в Россию ввезено порядка 37 тысяч тонн цитрусовых, сообщает Южное таможенное управление.

"Подводя итоги завершающегося цитрусового сезона, можно сказать, что его показатели многократно превышают цифры прошлых лет. Так, с начала октября 2018 года должностными лицами таможенного поста МАПП "Адлер" Сочинской таможни оформлено 36 853 тонны цитрусовых плодов. Для сравнения в 2017 году по итогам "мандаринового сезона" (за октябрь-февраль - ред) было оформлено порядка 6 тысяч тонн мандаринов, в 2016 году около 12 тысяч тонн", рассказал исполняющий обязанности начальника таможенного поста МАПП "Адлер" Владимир Бондаренко.

В пик мандаринового сезона с середины декабря прошлого года таможенники оформляли до 1000 тонн мандаринов в сутки. Ежедневно через российско-абхазскую границу пересекало до 200 грузовых автомобилей с сельхозпродукцией из Абхазии.

Сочинская таможня подчеркивает, что с 1 января 2019 года претерпели изменения нормы веса и стоимости, в рамках которых на территорию Евразийского экономического союза гражданами, без уплаты таможенных пошлин и налогов, могут ввозиться товары для личного пользования. С 1 января 2019 года стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 500 евро, а вес не должен превышать 25 килограммов. При этом для товаров, перемещаемых воздушным транспортом, нормы остались неизменными – до 10000 евро и до 50 килограммов.

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Исключением из этого правила стали этиловый спирт, алкогольные напитки, пиво, неделимые товары для личного пользования.

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В случае превышения установленных норм возникает необходимость оплаты по единой ставке в размере 30% от стоимости товара, но не менее 4 евро за килограмм "лишнего" веса.