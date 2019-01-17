Декларация без наказания: в Парламенте Абхазии обсудили антикоррупционный проект

О том, как прошло заседание рабочей группы, которая разрабатывает закон "О декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами", какие мнения звучали в Парламенте Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Год назад в Абхазии была создана инициативная группа, которая обратилась в Парламент страны с требованием ратифицировать 20 статью Конвенции ООН о противодействии коррупции и с предложением о введении уголовной ответственности для госслужащих за незаконное обогащение. Была создана рабочая группа, которая и стала разрабатывать законопроекты.

Полумеры неприемлемы

Руководитель рабочей группы Парламента Астамур Логуа сообщил, что Генеральная прокуратура рассмотрела проекты "О декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами" и "Введение в УК понятия "незаконное обогащение" в качестве уголовно наказуемого деяния", поступивших из Народного Собрания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сколько стоит чиновник: Общественная палата изучила антикоррупционные проекты

У Генпрокуратуры к проекту закона о декларировании доходов чиновниками замечаний нет. При этом в законодательстве Абхазии отсутствуют нормы, регламентирующие правовое положение госслужащих.

Что касается "криминализации" незаконного обогащения, то Генпрокуратура считает, что введение в Уголовный кодекс такого деяния с определением меры наказания не обосновано.

В действующем законодательстве нет определения "незаконное обогащение", однако в Гражданском и Уголовном кодексе есть "незаконное обогащение" как квалифицирующий признак.

"То есть это имущество, полученное в результате совершения преступления и доходы этого имущества были приобщены к имуществу, приобретенному законным путем. Таким образом, при введении в УК Абхазии понятия "незаконное обогащение" возникает необходимость извлечения из ряда статей главы 30 УК такого квалифицирующего признака, как "корыстный мотив", - сказал депутат Астамур Логуа.

Член инициативной группы Астамур Какалия настаивает на том, чтобы такое определение появилось.

"По нашей версии, незаконное обогащение - это значительное и необъяснимое превышение активов должностного лица над его задекларированными, легальными доходами. И вот эту разницу, которую он не может объяснить, во всем мире считают незаконным обогащением, таким же криминальным деянием", - отметил он.

Он еще раз попросил признать криминальным деянием незаконное обогащение.

"Генпрокуратура ответила, что это не обосновано, но мы надеемся, что вы признаете незаконное обогащение криминальным деянием. В этом заключается вся суть, простое декларирование кое-что дает, но это не все, что нужно сделать", - уверен Какалия.

По его мнению, в республике необходимо привести статус госслужащих в соответствие с мировыми стандартами.

"Любой человек, получающий оплату из бюджета, не важно из какого, республиканского, муниципального, является госслужащим. То есть госслужащий - это и охранник, и президент - все", - подчеркнул он.

На это возразил депутат Александр Анкваб, который сказал, что не все люди, получающие заработную плату, госслужащие, они могут быть бюджетниками. Он считает, что нужно разграничивать, эти два понятия.

Рабочая группа согласилась с этим замечанием и заверила, что документ будет изучен, а если будут дополнительные предложения, то они будут сформулированы.

"Я надеюсь, что по окончании следующей встречи мы подготовим документ, который будет выноситься на ближайшую сессию", - сказал Логуа.

Прежде декларация

Руководитель рабочей группы Астамур Логуа рассказал журналистам, что с инициаторами достигнута договоренность о том, чтобы сначала разработать и принять закон о "О декларировании доходов, расходов имущества и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами".

"Даже по этому закону есть разные мнения о том, кто должен стать декларантом, а кто не должен им быть. В Парламент поступил не один проект закона, общественная группа представила два, также был представлен закон группой депутатов, в который внесли поправки. То есть это комплексная работа, общественность активно помогала, за что им огромное спасибо", - отметил он.

Астамур Логуа считает, что если общество поддерживает идею "криминализации" незаконного обогащения, то значит надо привлечь профессионалов и подготовить поправки в Уголовный кодекс.

© Sputnik / Томас Тхайцук Логуа: чиновники должны декларировать доходы и расходы

"Я думаю, что в Парламенте этот вопрос тоже примут, но для этого надо его поработать", - подчеркнул депутат.

Член рабочей группы Рисмаг Аджинджал придерживается мнения, что законопроект о декларировании доходов требует доработок.

"Нам предоставили проект закона, в котором очень много недостатков, мы увидели в нем несоответствия. Во-первых, в одной из статей дается отсылка на то, что незаконное обогащение должно быть наказано. В соответствии с действующим законодательством, нормы незаконного обогащения вообще нет. Также в одной из статей речь идет о том, что какая-то часть декларации является конфиденциальной информацией, безусловно, нам это не нравится", - сказал он.