"Снесенные" временем: почему у храма в Мокве больше нет апацх

Ангелина из Сухума интересуется: Раньше на поляне у храма в Мокве стояли апацхи, представлявшие разные села Очамчырского района. А теперь их убрали. Почему? Заменят на новые, или больше никогда их там не будет?

Бадрак Авидзба, Sputnik: С этим вопросом мы обратились к заместителю главы администрации Очамчырского района Славику Кучуберия. Он сообщил, что в 1995 году, в честь Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов в Мокве на поляне у храма - "Мыкуашта" - были построены 27 апацх, по количеству сел Очамчырского района.

"Прошло много лет, апацхи постарели, сгнили, некоторые из них стали разваливаться, после чего пришлось их убрать. Сейчас у сел нашего района нет таких возможностей, чтобы построить новые апацхи, так как одна такая постройка обойдется в сумму от 400 до 600 тысяч рублей. Мы решили очистить территорию, если когда-то у нас появится возможность, то мы построим новые апацхи", - подчеркнул замглавы района.

Он напомнил, что в селе Моква проходят праздничные мероприятия, посвященные победе в Отечественной войне народа Абхазии и по другим значимым для республики датам. В 2017 году построили дом-музей "Моква".

© Sputnik / Томас Тхайцук Храм в Мокве

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