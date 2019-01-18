Последняя ночь механика Маслова: Тамыш в шоке от убийства россиянина

Уроженца Костромы Михаила Маслова, который переехал вместе с семьей в абхазское село Тамыш пять лет назад, убили 14 января 2019 года. Корреспондент Sputnik побывал в селе, встретился с вдовой, поговорил с друзьями и соседями. Все подробности в специальном репортаже.

Село Тамыш находится в получасе езды от Сухума в восточном направлении. Дорога неплохая. Не асфальт, конечно, но гравийка свежая. Дома плотно нанизаны на нитку улицы по обеим сторонам. Время от времени попадаются в стройном ряду "прорехи" - развалины, со стен которых еще не сошла копоть пожарищ. Тамыш во время Отечественной войны народа Абхазии сильно пострадал. Противник жег все, что ему попадалось на пути.

© Sputnik / Томас Тхайцук Улица Братьев Джологуа

В целом, это село мало чем отличается от других в Абхазии. Люди там ведут примерно такой же образ жизни, как и во всей республике. Сады ухожены, трава скошена, скотина лениво бродит по улице. Дворы просторные и утопают в зелени.

Местные жители с ностальгией вспоминают времена, когда в полутора километрах от них, прямо на берегу моря, работала одна из лучших турбаз в Абхазии. Сейчас ее пытаются реанимировать.

Спустя пару минут мы подъехали к дому семьи Джологуа. Нас встретила высокая, в черной одежде, с заплаканными глазами женщина. Это Татьяна Маслова, она приглашает в дом и рассказывает трагическую историю, которая произошла в ночь на Старый Новый год.

© Sputnik / Томас Тхайцук Татьяна Маслова

В ночь на Старый Новый год

На часах 1:09. Еще не вдова Татьяна Маслова сидела у компьютера и читала новости. Ее супруг Михаил готовился ко сну, двое детей уже мирно посапывали в постелях. Внезапно тишину нарушил какой-то посторонний шум. Снаружи кто-то дернул дверную ручку. Татьяна забеспокоилась, но не стала поднимать шум, так как соседи, с которыми они близко общались, могли позволить себе прийти в столь позднее время без приглашения и попросить помощи. Обычное деревенское дело.

Михаил предположил, что ручку могла задеть собака - немецкая овчарка, приблудившаяся к ним накануне. Масловы еще не знали, что пес станет первой жертвой налетчиков.

Сквозь жалюзи женщина разглядела силуэт мужчины в темно-синих джинсах, который обошел дом и скрылся из виду. Татьяна подошла к другому окну, ведущему в сад, и незнакомец снова попал в поле ее зрения. Он стоял и кому-то жестикулировал. Ей стало ясно, что он пришел не один.

"Миша оделся и вышел на улицу. Я тоже быстро оделась и начала выходить. В тот момент, когда я открыла дверь, прозвучал выстрел. Я оторопела. В метре от меня стоял мужчина в капюшоне. Он стоял боком и поэтому лица не разглядела. Миша в это время левой рукой держал второго, а правой его ружье. Тот был в маске. Миша подумал, что стреляли в меня и закричал: "Что вы творите?" Прозвучал еще выстрел, супруг упал, а они убежали", - с дрожью в голосе рассказала Маслова.

Татьяна в ужасе кинулась к супругу и начала звать на помощь. Перед смертью Михаил успел произнести всего одну фразу: "Не суетись".

Женщина бросилась к соседям, которые живут через дорогу, параллельно набирая неотложку, но шансов у Михаила не было. Ранение было в бедро и, по словам жены, оружейная дробь попала в артерию. Он умер за считанные минуты от потери крови.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дверь, в которую попала дробь от выстрела из охотничего ружья в ночь убийства

От суеты в доме проснулся сын Гриша и спросил у матери, что они делают. Тело отца к этому времени положили на диван в одной из комнат, и ребенок это увидел.

"Я сказала Грише, что мы спасаем папу. Он на меня посмотрел и прошептал: "Мама, он мертвый". Он заплакал", - рассказала Татьяна.

Она долго отказывалась поверить в то, что ее Миши больше нет.

"Я не желаю им (убийцам мужа – ред.) смерти. Я желаю, чтоб этим людям не было покоя, как бы они ни старались забыться. Все-таки они совершили тяжкий грех. Я не держу зла на абхазский народ, я люблю его и понимаю, что в каждом обществе есть свои паршивые овцы. Я верю в то, что люди могут меняться, и в то, что они способны на добро. Каждый из нас может сделать какой-то добрый поступок и выложить это в интернет, что станет хорошим примером для других. Если я буду видеть такие поступки, я буду знать, что мой муж погиб не зря", - отметила Татьяна.

© Фото : предоставлено Татьяной Масловой Михаил Маслов с односельчанами в Тамыше

В Тамыш к новой жизни

Михаил и Татьяна Масловы переехали в Тамыш из Костромы, города-побратима Очамчыры, вместе с сыном Гришей в 2013 году. Спустя два года у них родилась девочка Лидия.

Перебрались из-за здоровья Гриши. Врачи рекомендовали чаще бывать в теплом и влажном климате. Абхазия подошла идеально.

Татьяна призналась, что влюбилась в Абхазию и ее народ задолго до этого решения. Впервые посетила республику в 2009 году по приглашению знакомой Додо Джологуа, с которой они познакомились много лет назад в Москве. Узнав о планах Масловых, семья Джологуа предложила им пожить в их тамышском доме. Масловы с удовольствием приняли такое щедрое предложение.

Хозяйственные и работящие в селе они освоились быстро. Завели коров, коз, поросят, домашнюю птицу. Занимались садом и огородом.

© Sputnik / Томас Тхайцук Скот во дворе дома Масловых

Михаил, как вспоминают соседи, был мастером на все руки. Особенно хорошо он разбирался в автомобилях и мог устранить практически любую неисправность. За свои услуги брал немного, бывало, что и вовсе отказывался от оплаты. Жили они в основном на то, что давали земля и хозяйство.

"Когда мы только сюда переехали, впрочем, как и по сей день, нам очень помогают соседи. Они были рады тому, что появились новые жители. Миша тоже всегда был отзывчивым и был готов в любую минуту прийти на помощь. Он был неконфликтным человеком и умел сглаживать острые углы. Старался спокойно донести свою точку зрения до собеседника и чаще всего в каких то дискуссиях ему удавалось переубедить оппонента", - говорит вдова.

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Соседи Масловых все еще не могут прийти в себя от произошедшего. Первым на помощь в ту ночь прибежал Нодар Джинджолия.

"Я уже спал. Вдруг услышал, как кто-то сильно стучится в дверь. Никогда не забуду эти звуки. Это была Татьяна. Она сказала, что на них напали и Мишу ранили. Я быстро завел машину и подъехал к ним, но Миша уже был мертв. Все эти дни я плачу. Не понимаю, за что такого хорошего человека можно было убить. Никому не мешал, всегда только помогал. Да и денег больших у них нет", - сказал Джинджолия.

Он добавил, что Михаил с особым трепетом относился к Абхазии, переживал за ее природу и будущее. Переживал, даже когда добывали щебень из местной речки.

Тамышец Беслан Чачхалия называет Михаила братом, говорит, что тот следовал местным традициям и всегда был рядом в хорошем или плохом событии.

"Он был мне как брат. Сложно поверить в то, что его больше не будет с нами. Миша входил в наше общество и всегда помогал на свадьбах, праздниках, похоронах. Наравне со всеми вносил деньги. Алкоголь почти не употреблял, со всеми дружил. Я не знаю…", - недоумевает Чачхалия.

Друг семьи Масловых, настоятель храма Преображения Господня в Михайловке отец Никита крестил их старшего ребенка около пяти лет назад. Весть о случившемся он воспринял как личную утрату.

"Они живут в доме моей двоюродной сестры. Михаил был очень мягким человеком, спокойным и добродушным. Он никогда не требовал за свою работу денег. Жили своим трудом, вели хозяйство. Мне очень горестно, что все так вышло", - признался священник.

Во дворе стоит старенький "Опель", который возил не только Масловых, но и их соседей, и чуть поодаль на блоках ржавая Газель, видимо, оставили на запчасти. Судя по всему, Татьяна любит цветы и посадила их почти по всему периметру двора.

Обстановка внутри дома скромная. Уже видавшие виды мебель и бытовая техника, стены украшают лишь часы из сувенирной лавки и рисунки детей. Все еще аккуратно лежат на своих местах инструменты Михаила. Первая мысль, которая возникла при виде всего этого, – чем хотели поживиться здесь налетчики?

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом, в котором больше пяти лет жила семья Масловых

Дом с историей

Хозяйка дома, в котором мирно жили Масловы, Додо Джологуа рассказала, что его купили задолго до Отечественной войны народа Абхазии и жили там вшестером – отец, мать, двое братьев и две сестры.

"Во время войны наш дом грузины сожгли дотла. Старший брат Вадим погиб в селе Лабра в 1992 году. Второй брат Джамбул прошел всю войну, был ранен. После войны он практически с нуля восстановил этот дом и собирался там жить, но в 2001 году мой оставшийся единственный брат погиб от рук членов банды Гелаева, которые засели в одном из домов в Тамыше", - поделилась горем Додо.

Улица, на которой стоит дом, носит имя братьев Джологуа.

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом, в котором больше пяти лет жила семья Масловых

На этом испытания для ее семьи не закончились. За несколько недель до годовщины гибели Джамбула, младшего брата, Додо прислала родителям из Москвы 500 долларов на благоустройство могилы и установку ограды. В ту же ночь к ним домой пришли мужчины в масках и стали требовать эти деньги.

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Отец предложил взять автомобиль, их это не устроило, и они стали пытать беззащитных стариков. В ход пустили не только кулаки, но и раскаленный утюг.

После очередного происшествия Додо с дочерью вернулась из Москвы в Абхазию. Семья Джологуа купила небольшой дом в Сухуме, жилье в Тамыше опустело.

Появление Масловых только порадовало их. Додо призналась, что она в кошмарном сне не могла представить, что новая жизнь друзей оборвется такой трагедией.

"Как только они переехали туда (в тамышский дом Джологуа – ред.), я со всеми их познакомила. Повела в администрацию района, представила там. Миша бедный кому только не помогал. Со всей страны к нему приезжали люди, чтобы починить машину. Он очень добрый был, щедрый. Как и моего брата, его волновали проблемы села, страны. Часто мне звонил и делился переживаниями", - воспоминает женщина.

Михаила Маслова похоронят в Костроме. Его тело уже отправили на родину. Татьяна с детьми, пока идет следствие, осталась в Абхазии. Могилу мужа она навестит позже. Маслова еще окончательно не решила, но уже задумывается о том, чтобы взять детей и вернуться обратно. В неизвестность. На родине у нее нет своего жилья, а родители ее и Михаила ютятся в небольших квартирках.