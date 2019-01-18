Памятник сирийскому генералу откроют в Сухуме

Автором памятника Уалиду Маршан стал абхазский скульптор Виталий Джения, который работал над монументом около двух месяцев.

СУХУМ, 18 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Памятник генерал-майору сирийской армии, представителю абхазской диаспоры Уалиду Маршан откроют во дворе Министерства по репатриации в Сухуме в четверг 24 января, сообщил корреспонденту Sputnik заместитель министра по репатриации Абхазии Джамбул Инджгия.

"Местом выбрана территория Министерства по репатриации, потому что там планируется аллея всех выдающихся абхазов - представителей нашей диаспоры", – отметил Инджгия.

Автором памятника стал абхазский скульптор Виталий Джения, который лично был знаком с Уалидом Маршан.

© Фото : пресс-служба президента Абхазии Рауль Хаджимба почтил память Уалида Маршан

"Мне министр по репатриации полгода назад предложил сделать памятник. Уалида я знал еще до его приезда в Абхазию. Я ездил в Сирийскую Арабскую Республику. Мы были очень близкими. Когда человека хорошо знаешь, легче лепить. Работал над памятником около двух месяцев. Памятник отливали в бронзе в Ростове. Главное, брат Уалида доволен работой", – признался Виталий Джения.

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Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, представителем абхазской диаспоры. Приезжал в Абхазию в 1982 и 1986 годах. Помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазии. Внес весомый вклад в признании Абхазии Сирийской Арабской Республики.