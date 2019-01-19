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Праздник Крещения в селе Каман. Фото с места события.

Иерей Виссарион: тысячи людей приняли участие в крещенских купаниях в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Крещение Господне отметили в храмах Абхазии в ночь с 18 на 19 января.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Тысячи людей пришли на крещенские купания в Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиа).

"Сухумский собор и его двор были переполнены, а по всей Абхазии тысячи людей приняли участие в крещенских купаниях. Знаю, что многие верующие крестились в реке Псырцха в Новом Афоне. Богослужения прошли во всех действующих храмах нашей страны", - отметил Аплиа.

Как подчеркнул священнослужитель, Крещение Господне - один из наиболее значимых праздников во всем православном мире.

В ночь с 18 на 19 января в Абхазии отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник входит в число двунадесятых и связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещеная вода исцеляет душу и тело. 



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