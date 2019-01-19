Освященное море: как прошел праздник Крещения Господня в Гудауте

Крещение Господне ежегодно отмечают в Абхазии в ночь с 18 на 19 января. Корреспондент Sputnik побывал в Гудаутском храме Покрова Пресвятой Богородицы и на крещенском купании в море.

Бадри Есиава, Sputnik

Праздничное Богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Гудауте началось 18 января в 22:00 и завершилось к трем часам ночи. Сам Крестный ход и крещенские купания решено было провести утром 19 января.

В ожидании крещенского купания

Утром 19 января у цистерны со святой водой вместимостью две тысячи литров выстроилась очередь. Верующие принесли с собой емкости, которые стали заполнять до краев. В самом храме прихожане ставили свечи, молились о благополучии своей семьи и близких им людей. Большая группа паломников из России прибыла в храм к началу крестного хода. Некоторые из верующих беседовали во дворе храма и вспоминали как впервые приняли участие в крестном ходе.

© Sputnik / Бадри Есиава Крещение в Гудауте

"Помню, в 2011 году, когда мы возобновили здесь традицию крещенского купания, погода была очень плохая. Лил дождь, был сильный ветер, шторм на море. И все думали о том, как будем купаться в такую погоду, но как только мы спустились к морю, тучи разошлись, и выглянуло солнце. Это ли не чудо?!" - с воодушевлением рассказал местный житель Дмитрий Севастиди и добавил, что в этом году погода им благоволит.

Другой житель Гудауты Даур Квадзба пытался уговорить известного фотографа Николая Абаничева принять участие в купаниях на море.

"Можете не верить, но с тех пор, как я начал окунаться в море в Крещение, я перестал болеть. Так что, Коля, тебе тоже надо попробовать", - посоветовал Даур другу.

"Обжигающее" море и самовар

На часах ровно 11:00. Из храма вышли двое прихожан, держа в руках образ Христа и большой деревянный крест. Вслед за ними появился отец Алексей, тоже с крестом, но в разы меньшим по размерам. Верующие выстроились в колонну и двинулись в сторону моря.

© Sputnik / Бадри Есиава Крещение в Гудауте

От храма до набережной идти минут десять пешком. Верующие, не громко напевая церковные песни, прошли через центр Гудауты, городской парк и спустились к морю.

Одни направились прямо к воде, другие пошли раздевалку, которую, как сказали сами прихожане, перенесли с соседнего пляжа.

Отец Алексей произнес молитву, затем спустился к воде и три раза окунул крест в море. Осталось лишь дождаться смельчаков, готовых нырнуть. Первым вызвался парень по имени Динари.

В то время, как большинство верующих стояло на берегу в теплых куртках, он без раздумья прыгнул с пирса. Он три раза перекрестился и столько же раз с головой погрузился в воду.

Следующим был Даур, который пожаловался на то, что было неглубоко в месте ныряния. Впрочем это не испортило ему впечатлений.

"Это божественно. Чувствую себя вдохновленным, счастливым и на душе стало спокойнее", - поделился он.

Житель Гудауты Саид Лакоба рассказал, что окунаться в море в праздник Крещения он начал четыре года назад. Вода в этот раз показалась ему холодной.

"Я всегда верил в Бога, но с возрастом моя вера еще больше укрепилась. Я убедился, что Господь всегда рядом с нами и оберегает нас. Вода очень холодная и первым делом сбивается дыхание, но после того, как выходишь из воды, бросает в жар и становится тепло", - рассказал Саид.

© Sputnik / Бадри Есиава Крещение в Гудауте

После крещенских купаний, по традиции, для прихожан гудаутского храма накрывают сладкий стол с горячим чаем. Обычно это происходило прямо на берегу, но из за непредсказуемости погоды решили перенести угощения в одно из ближайших кафе. По такому случаю Дмитрий Севастиди принес из дома самовар, который, по его словам, достался ему от дяди. Теперь очередь выстроилась за горячим чаем.