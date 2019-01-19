Два человека погибли в аварии в районе села Приморское

СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Два человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в районе села Приморское в Гудаутском районе в субботу 19 января, прокомментировали в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan Patrol, который ехал из Гудауты в сторону Сухума, не справился с рулевым управлением и врезался в здание магазина.

"В результате ДТП на месте погибли двое пассажиров автомобиля - мужчины 1994 года рождения. Водитель жив и по результатам освидетельствования, он трезв", - проинформировали в ведомстве.

Доследственную проверку по факту ДТП проводит следственный отдел ОВД по Гудаутскому району.