Бойко: скитур в Абхазии становится все более привлекательным

В Международный день снега и зимних видов спорта представитель компании "Апсны-Хелиски" Александр Бойко рассказал Sputnik о видах спорта, которые пришлись по вкусу гостям и жителям Абхазии.

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Горнолыжный туризм набирает все большую популярность в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik представитель компании "Апсны - Хелиски" и заместитель руководителя противолавинной службы горнолыжного курорта "Роза Хутор" Александр Бойко.

Тишина - золото

Особое развитие в Абхазии получил наиболее экологичный вид спорта - скитур, отметил Бойко и связан это с появлением в горах республики базы "Аджара".

© Sputnik Томас Тхайцук Зона вовлеченности: как традиции и туризм сохранят горную Абхазию

"С созданием этой базы, с использованием их снегоходов стало возможным развивать скитур. В этом году огромную популярность обретает этот вид спорта", - пояснил он.

Основные локации скитура в Абхазии – это Ауадхара и хребет Мамзышха. Спартанские условия не пугают, а только привлекают спортсменов, отметил основатель компании "Апсны-Хелиски".

"Мы проживаем в балаганах, возможность пользоваться которыми нам предоставили их владельцы. Во время зимних каникул было несколько групп на базе, и сейчас продолжают люди ехать. То есть, спрос увеличился. Людей интересуют красивые виды", - рассказал Бойко.

По его словам, самое главное отличие абхазских гор – это девственность и практически отсутствие туристов.

"Можно насладиться тишиной, спокойствием и кататься по нетронутому снегу. Экологическая обстановка тоже привлекает, так как отсутствует гиперразвитая инфраструктура, - пояснил спортсмен.

Неспешный спорт

Для занятиях скитуром используются лыжи, адаптированные для подъема. Сначала спортсмены поднимаются на определенную высоту, затем съезжают с нее. Восхождение и скатывание может происходить неограниченное количество раз.

© Фото : Горная Абхазия Горы зовут: знакомство с другой Абхазией

"Все в принципе зависит от возможностей человека, от его желания, и состояния окружающей среды. Это интересно, потому, что пока человек поднимается, у него есть возможность насладиться красотой природы, остановиться, послушать пение птиц, и потом не спеша скатиться", - подчеркнул он.

При восхождении спортсменов сопровождает гид, который определяет наиболее оптимальный с точки безопасности путь. Эксперты отмечают, что для занятий скитуром не мешает даже снегопад.

За год в Абхазии занятия скитуром в предыдущие годы прошли от ста до двухсот человек, в этом году количество увеличилось до трехсот человек.

Не нужно семимильных шагов

Александр Бойко рассказал и о другом виде горнолыжного спорта – Хелиски (разновидность горнолыжного спорта, который представляет собой спуск по нетронутым снежным склонам с подъемом к началу спуска на вертолете – ред.).

© Фото : Алексей Заводский Бойко о горнолыжном спорте в Абхазии: востребован и безопасен

"Этот вид находится в зачаточном состоянии, пока нет задачи развить его. В принципе это рискованный вид горнолыжного спорта. Там гораздо больше требований и к безопасности, и к гидам, поэтому это развивается постепенно. Не нужно делать семимильных шагов, чтобы не наломать дров. На сегодняшний день можно сказать, что проходят тестовые катания, потому, что для нас это новый район, который нужно исследовать", - сказал Бойко.

Если для занятия скитуром не важны погодные условия, то хелиски невозможно заниматься при снегопаде и тумане. Поэтому за погодой в горах, нужно постоянно следить, так как там она изменчива, подчеркнул Александр Бойко. Однако на данный момент в республике нет необходимого оборудования для круглосуточных наблюдений за погодой, определять силу ветра, температуру воздуха.

"Сейчас этого нет, соответственно говорить о каком-то развитии пока еще рано, но деятельность ведется и я думаю, что в дальнейшем это приобретет более массовый характер", - отметил Бойко.

Также для занятия хелиски необходима авиация, в отличие от скитура, добавил он.