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Колючая проволока

Начальника следственного изолятора МВД Абхазии отстранили от должности

© Фото: Robert Hickerson
В Абхазии
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Сотрудников следственного изолятора министерства внутренних дел Абхазии уволили после появления в Сети видео с вечеринки заключенных.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Начальник следственного изолятора министерства внутренних дел Абхазии и начальник отделения режима и охраны объекта отстранены от занимаемых должностей, сообщается на сайте ведомства.

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Вопрос о дальнейшем пребывании этих сотрудников в рядах милиции будет решен по окончанию служебной проверки, говорится  в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки изоляторов временного содержания и следственного изолятора МВД в поселке Дранда были выявлены нарушения, в частности, несоблюдение пропускного режима и внутреннего распорядка СИЗО.

"Сотрудники СИЗО должны исполнять свои служебные обязанности в полной мере и объеме, никакие нарушения в данной системе недопустимы" - заявил министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

В МВД напомнили, что посещать заключенных можно только при специальном разрешении и по установленному на режимном объекте графику.

Ранее в Сети появилось видео вечеринки с девушками предположительно в одной из камер СИЗО.



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