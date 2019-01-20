Фастфуд и питание в школах: диетолог рассказала, что едят в Абхазии

О том, насколько вреден фастфуд для организма, как можно самому приготовить здоровую пищу, и каким должно быть меню школьника, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала диетолог-гастроэнтеролог Аэлита Шакая.

Sputnik.

Насколько вреден фастфуд

Объясняя популярность фастфуда в Абхазии, диетолог-гастроэнтеролог Аэлита Шакая отметила, что это связано с ускорившимся ритмом жизни.

"Фастфуд очень популярен в последнее время, потому, что ритм жизни поменялся, люди в спешке перекусывают на ходу. Поэтому, стало появляться много ресторанов и кафе быстрого питания", - сказала она.

Диетолог напомнила, что вреда от фастфуда намного больше, чем пользы для здоровья человека, но при этом заметила, что пища быстрого приготовления может быть безопасной, если она состоит из качественных продуктов.

"Фастфуд фастфуду рознь. Можно быстро перекусить, но при этом питаться нормальной пищей. Например, тот же бургер можно сделать достаточно здоровым, взяв хлеб из цельного зерна, или со злаками, либо использовать вместо хлеба салатные листья", - говорит она.

Также, если котлеты сделаны из качественного мяса, и в бургер добавлены свежие овощи, то вред от такого фастфуда минимальный.

"Такую пищу мы можем сделать у себя дома и взять с собой на работу. Уважающие себя кафе и рестораны стараются следить на каком масле они готовят, какие продукты используют, следят за качеством этих продуктов. Но в большинстве ресторанов типа Макдональдса используют очень много трансжиров. Это единственный вид жиров, который запрещается и Всемирной организацией здравоохранения и всякими ассоциациями по питанию", - подчеркнула Шакая.

Диетолог-гастроэнтеролог рассказала, что существует как полезные, так и вредные жиры.

"К полезным жирам относятся Омега-3, полиненасыщенные жирные кислоты. Его многие принимают для того, чтобы улучшить свой холестерин. Есть также понятие трансжиров, которые могут повышать канцерогенез. Когда готовят на некачественном масле, которая в процессе готовки несколько раз нагревается, потом охлаждается появляются трансжиры. Поэтому очень важно, какого качества масло используется при готовке. Я бы порекомендовала использовать топленое или кокосовое масло. Однако я бы не рекомендовала их ежедневно использовать", - сказала диетолог.

О школьном питании

Диетолог-гастроэнтеролог Аэлита Шакая также рассказала о школьном питании в Абхазии, отметив, что оно желает оставлять лучшего.

"Думаю, что и в детских садах ситуация такая же. Когда мне дети рассказывают, что им предлагают в школьных столовых, у меня волосы встают дыбом, и я понимаю, что дети кушают то, что там есть. У них нет выбора", - добавила она.

В школах кормят булочками, сосисками в тесте, то есть тем, что не должно быть в рационе ребенка или должно быть максимально минимизировано, считает Шакая.

"Ребенок так устроен, тем более, если с ним дома не работают, не проговаривают такие вещи, то он придет в столовую и возьмет себе булочку, нежели куриную котлету и пюре. Это в лучшем случае, а чаще чипсы, сухари, пепси, газировка. Я считаю, что продажу всего этого вообще нужно запрещать на территории школы", - говорит она.

По ее словам, чтобы ребенок не выбирал неправильную пищу, ее вообще не стоит ему предлагать.

"Я не думаю, что в школьных столовых у нас продают яблоки или овощи. Возникают вопросы и о качестве предлагаемой еды: на каком масле готовят? Сейчас очень распространено дешевое пальмовое масло, растительное масло - тоже не самый лучший выбор. Наши предки всегда готовили на топленом масле - это идеальный вариант для приготовления пищи", - подчеркнула диетолог.

Родители часто требуют от ребенка высокой успеваемости, но нужно понимать, что это напрямую связано с тем, насколько здоровую пищу он употребляет.

Потребляя простые сахара, простые углеводы, ребенок не покажет высокую работоспособность, и требовать от такого ребенка сверхзнаний не стоит, потому что человек - то, что он ест, добавила Шакая.