"Ленин, прощай!": как поездка в Абхазию изменила судьбу Троцкого

О том, почему один из основных деятелей партии Лев Троцкий не поехал на похороны Ленина, остался в Сухуме, и к чему это привело, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал историк Станислав Лакоба.

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21 января 1924 года ушел из жизни Владимир Ленин. Борьба за власть, начавшаяся в партии еще при его жизни, после смерти обрела особую силу. Лев Троцкий на тот момент был одним из основных деятелей партии, был председателем Реввоенсовета (Высший коллегиальный орган управления и политического руководства Вооруженными силами РСФСР и Вооруженными Силами СССР – ред.): в его подчинении находилась Красная армия, авторитет его как организатора революции был силен.

© Sputnik / РИА Новости Почетный караул от I-ой объединенной школы имени ЦИК СССР, сопровождавший в траурной процессии тело В.И. Ленина от Дома союзов на Красную площадь, 1924 год.

Почему Троцкий поехал в Абхазию

Историк Станислав Лакоба рассказал, что Ленин и Троцкий были союзниками по многим вопросам в период перед кончиной "вождя мирового пролетариата".

"7 января 1924 года Ленин чувствовал себя настолько хорошо, что даже был на новогодней елке, то есть все было великолепно. Троцкий в то же самое время болел, у него была температура, с какой-то непонятной инфекцией. Температуру Троцкого никак не могли сбить, и доктор посоветовал ему поехать на Кавказ", - говорит историк.

Послушав совет врача, Троцкий уезжает на поезде на Кавказ из Москвы 16 января. Тогда еще железной дороги через Абхазию не было, поэтому Троцкий ехал через Баку.

"Троцкий прибывает в Тифлис и 22 января вечером на вокзале узнает, что Ленин умер 21 числа. Он тут же написал известную телеграмму, статью о Ленине, очень теплую и интересную. По прямому проводу он заявил, что готов вернуться в Москву", - заметил историк.

В ответ на письмо Троцкому сообщили, что он не успеет на похороны и Политбюро считает, что ему надо продолжить лечение в Сухуме.

"Были снежные заносы, самолеты не летали, и Троцкий выехал в Сухум, как было предписано Сталиным. Только в сухумском санатории, лежа под одеялами, как писал в дальнейшем Троцкий, он понял, что его обманули, похороны перенесли с субботы на воскресенье, с 26 на 27 января, этот один день давал ему возможность успеть приехать на похороны", - сказал Лакоба.

© Sputnik / РИА Новости Похороны В.И.Ленина 27 января 1924 года. Траурная процессия на Красной площади в Москве.

Историк рассказал, что Троцкий задержался в Сухуме на два с половиной месяца. В Абхазии ему с супругой как гостям был оказан радушный прием.

8 апреля состоялось публичное выступление Троцкого в Сухуме на площади при большом скоплении народа, его речь была опубликована в газете "Голос трудовой Абхазии" 11 апреля 1924 года.

"Он, в частности, говорил о том, что завещал Ленин незадолго до смерти, говорил об уважении к правам и интересам самой маленькой национальной группы", - сказал ученый.

© Sputnik / РИА Новости Лев Давидович Троцкий

Потерял власть, находясь в Абхазии

Станислав Лакоба отметил, что в итоге пребывание Троцкого на лечении в Абхазии сказалось негативно на его дальнейшей судьбе как политика. Он потерял власть.

Факт того, что он не присутствовал на похоронах Ленина преподносили как чрезмерную заботу о себе, велась усиленная пропаганда против Троцкого.

"Он фактически остался в Политбюро в одиночестве. Нестор Лакоба косвенно был участником этой игры и свидетельство этому письма", - говорит историк.

Продолжая свой рассказ, ученый подчеркнул, что 6 января 1924 года начальник личной охраны Ленина, комендант Кремля Абрам Беленький, который в период болезни Ленина стал ближайшим сподвижником Сталина, писал Нестору Лакоба, что Троцкий будет в Сухуме. Сам Троцкий еще не знал, что он уедет на лечение.

Историк подчеркивает, что Троцкого намеренно пытались отправить в ссылку, но в "золотую клетку".

Станислав Лакоба считает, что Троцкий недооценил способности Сталина к "аппаратным играм", поэтому более двух месяцев лечился в Абхазии, не опасаясь того, что он может потерять власть.

"Сталин оказался более искусным в "аппаратных играх" и был большим практиком, чем Троцкий, который, конечно, был больше теоретиком, хотя он и сумел создать крепкую армию", - сказал Лакоба.

Кроме того, возвращаться в Москву, когда у Троцкого были проблемы со здоровьем, постоянная температура было не лучшим решением, в Абхазии он расслабился, говорит ученый.

"Мне кажется, задача Нестора Лакоба была в том, чтобы ублажить Троцкого, чтобы он дольше здесь находился, его роль заключалась в этом, о чем говорят письма к Нестору Дзержинского, Орджоникидзе. 18 января они пишут, когда Троцкий в это время проезжает Харьков, то есть они предполагали, что Ленина вот-вот может не стать. Это по большому счету был заговор", - подчеркнул он.

В качестве охранника Троцкого из Москвы по указанию Берия прибыл человек по фамилии Церетели, который в дальнейшем стал сподвижником Берия и был связан со многими политическими убийствами.

Когда Лев Троцкий вернулся в Москву, он был освобожден от должности председателя Реввоенсовета, а позже от должности военно-морского министра. Весной 1925 года Троцкий снова приехал в Абхазию, он принимал участие в подготовке Конституции ССР Абхазии от 1925 года.