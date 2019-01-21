Подозреваемые в убийстве россиянина Маслова задержаны и дали показания

Уроженца Костромы Михаила Маслова, который переехал вместе с семьей в абхазское село Тамыш пять лет назад, убили 14 января 2019 года.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Двое жителей Кутола, которые были задержаны по делу об убийстве в селе Тамыш, дали признательные показания, рассказал корреспонденту Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба в понедельник 21 января.

© Фото : предоставлено Татьяной Масловой Последняя ночь механика Маслова: Тамыш в шоке от убийства россиянина

"Да, задержаны двое жителей соседнего села Кутол и допрошены. Они признали свою вину", - сказал Амичба.

Убийство уроженца Костромы Михаила Маслова произошло в понедельник ночью 14 января. По данным МВД Абхазии, двое неизвестных в масках, вооруженные ружьем, проникли на территорию домовладения в селе Тамыш, где проживала семья Масловых. Злоумышленники выстрелили в левую ногу Михаила Маслова. От полученного ранения он скончался.

По факту убийства прокуратурой Очамчырского района возбуждено уголовное дело. Тело убитого Михаила Маслова отправили в Кострому в четверг 17 января. Его супруга – Татьяна Маслова вместе с детьми находится в Абхазии.